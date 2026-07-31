В Госдуме предложили менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести сертификаты на замену аварийной бытовой техники для одиноких малоимущих пенсионеров.

По сертификату предлагается возможность приобретения бытовой техники российского производства, включая холодильник, стиральную машину, электрическую плиту, электрический обогреватель для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах.

Мера поддержки будет оказываться адресно с учетом уровня доходов и отсутствия совместно проживающих трудоспособных членов семьи.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести сертификаты на замену аварийной бытовой техники для одиноких малоимущих пенсионеров.

Соответствующее обращение к главе Минтруда Антону Котякову есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по предоставлению одиноким малоимущим пенсионерам сертификатов на замену аварийной бытовой техники первой необходимости", - говорится в документе.

Отмечается, что такой формат позволит оценить востребованность меры поддержки, определить оптимальный механизм ее предоставления и финансовую нагрузку, а в дальнейшем, при положительных результатах, рассмотреть вопрос о распространении программы на другие категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Инициативой предлагается предусмотреть возможность приобретения по сертификату бытовой техники российского производства, в том числе холодильника, стиральной машины, электрической плиты, электрического обогревателя для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах.

При этом меру поддержки предлагается оказывать адресно с учетом уровня доходов и отсутствия совместно проживающих трудоспособных членов семьи.

"Предоставление сертификата не чаще одного раза в установленный период (например, один раз в пять лет); замена только техники, признанной неисправной либо не подлежащей экономически целесообразному ремонту; приобретение исключительно бытовой техники российского производства; обязательную передачу старой техники на утилизацию либо переработку", - отмечается в обращении.