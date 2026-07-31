Туристов предупредили о запрете пить воду в метро в Гонконге

Краткий пересказ от РИА ИИ В метро Гонконга запрещено пить воду и другие жидкости, а также есть.

В мегаполисе запрещено кормить диких и городских животных, включая голубей, обезьян и кабанов.

Переходить улицу следует только по пешеходному переходу и на зеленый свет, а также рекомендуется всегда носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Пить воду и другие жидкости в метро нельзя в Гонконге, а также кормить диких и городских животных, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.

"Гонконг по праву считается одним из самых безопасных городов мира. Здесь создана эффективная система безопасности, уровень преступности минимален благодаря слаженной работе полиции и строгому исполнению законодательства", - сообщила Богучарская.

При этом на любые нарушения власти реагируют незамедлительно, а некоторые из правил могут показаться необычными для россиян. В частности, это касается общественного транспорта.

"В метро нельзя есть и пить даже воду", - сказала дипломат.

Кроме того, в мегаполисе запрещено кормить диких и городских животных, в том числе голубей, обезьян и кабанов – за подобные действия предусмотрена административная ответственность.

"Переходить улицу нужно только по пешеходному переходу и на зеленый свет – правила движения контролируются строго. Рекомендуем всегда носить с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ: полиция вправе запросить его в любой момент", - добавила Богучарская.