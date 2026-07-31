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Туристов предупредили о запрете пить воду в метро в Гонконге - РИА Новости, 31.07.2026
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Туризм
 
05:44 31.07.2026
Туристов предупредили о запрете пить воду в метро в Гонконге

Консул Богучарская: в метро Гонконга нельзя пить воду и другие жидкости

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Артур Александров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В метро Гонконга запрещено пить воду и другие жидкости, а также есть.
  • В мегаполисе запрещено кормить диких и городских животных, включая голубей, обезьян и кабанов.
  • Переходить улицу следует только по пешеходному переходу и на зеленый свет, а также рекомендуется всегда носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Пить воду и другие жидкости в метро нельзя в Гонконге, а также кормить диких и городских животных, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.
"Гонконг по праву считается одним из самых безопасных городов мира. Здесь создана эффективная система безопасности, уровень преступности минимален благодаря слаженной работе полиции и строгому исполнению законодательства", - сообщила Богучарская.
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При этом на любые нарушения власти реагируют незамедлительно, а некоторые из правил могут показаться необычными для россиян. В частности, это касается общественного транспорта.
"В метро нельзя есть и пить даже воду", - сказала дипломат.
Кроме того, в мегаполисе запрещено кормить диких и городских животных, в том числе голубей, обезьян и кабанов – за подобные действия предусмотрена административная ответственность.
"Переходить улицу нужно только по пешеходному переходу и на зеленый свет – правила движения контролируются строго. Рекомендуем всегда носить с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ: полиция вправе запросить его в любой момент", - добавила Богучарская.
Дипломат отметила, что, следуя простым правилам, гости мегаполиса не только смогут избежать возможных сложностей, но и по-настоящему почувствуют гостеприимство, открытость и особый стиль жизни Гонконга, где всегда рады путешественникам, открытым к новым впечатлениям и уважительно относящимся к местной культуре.
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