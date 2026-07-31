Спикер нижегородского парламента Люлин оценил проекты Героев СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил успехи участников региональной образовательной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на интеграцию и трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления.

"Защитники Родины успешно защитили дипломные проекты. Целый год участники программы "Герои. Нижегородская область" постигали теорию госуправления, проходили стажировки в заксобрании, правительстве, на предприятиях. Разрабатывали проекты, которые должны повлиять на социальную политику, экономику, образование. Вместе с губернатором, министрами правительства и другими кураторами дал им итоговую оценку", - написал Люлин в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что прозвучало много полезных идей, которые уже взяты в работу.

"Блестяще выступила команда разработчиков единого портала участников СВО. Ребята предложили собрать на одном ресурсе всю информацию о ветеранах – их медицинские, социальные, профессиональные потребности. Представили демоверсию портала. Если его синхронизировать с "Госуслугами", то можно будет быстро и эффективно оказать помощь каждому конкретному человеку. Все понимают, как это будет важно после окончания спецоперации, когда тысячи бойцов вернутся обратно в мирную жизнь", - отметил спикер регионального парламента.

По его словам, высокую оценку получил проект создания системы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий при посттравматическом стрессовом расстройстве. Так, в числе предложенных мер есть программа обучения на психологов ветеранов СВО, которые смогут помочь боевым товарищам лучше гражданских. Отдельные проекты посвятили переподготовке бойцов для работы педагогами ОБЖ, специалистами туристической отрасли.