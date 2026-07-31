Спикер нижегородского парламента Люлин оценил проекты Героев СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил успехи участников региональной образовательной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на интеграцию и трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления.
"Защитники Родины успешно защитили дипломные проекты. Целый год участники программы "Герои. Нижегородская область" постигали теорию госуправления, проходили стажировки в заксобрании, правительстве, на предприятиях. Разрабатывали проекты, которые должны повлиять на социальную политику, экономику, образование. Вместе с губернатором, министрами правительства и другими кураторами дал им итоговую оценку", - написал Люлин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что прозвучало много полезных идей, которые уже взяты в работу.
"Блестяще выступила команда разработчиков единого портала участников СВО. Ребята предложили собрать на одном ресурсе всю информацию о ветеранах – их медицинские, социальные, профессиональные потребности. Представили демоверсию портала. Если его синхронизировать с "Госуслугами", то можно будет быстро и эффективно оказать помощь каждому конкретному человеку. Все понимают, как это будет важно после окончания спецоперации, когда тысячи бойцов вернутся обратно в мирную жизнь", - отметил спикер регионального парламента.
По его словам, высокую оценку получил проект создания системы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий при посттравматическом стрессовом расстройстве. Так, в числе предложенных мер есть программа обучения на психологов ветеранов СВО, которые смогут помочь боевым товарищам лучше гражданских. Отдельные проекты посвятили переподготовке бойцов для работы педагогами ОБЖ, специалистами туристической отрасли.
"Главный вывод: ребята делом доказали свою способность менять страну, работать в системе госуправления. Из их рядов уже вышли глава думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, глава администрации Заволжья Андрей Куприянов. Уверен, этот список эффективных руководителей будет быстро пополняться", - подчеркнул Люлин.