ФСБ задержала жителя Ростовской области, планировавшего теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики задержали 18-летнего жителя Ростовской области, планировавшего теракт в отношении российских военных.

Задержанный вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим, и проводил разведку местности для диверсий.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Силовики задержали 18-летнего жителя Ростовской области, планировавшего теракт в отношении российских военных, сообщает УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18-летний житель Таганрога через Telegram вступил в украинское военизированное объединение, признанное в Российской Федерации террористическим. В соответствии с инструкциями организации, он расклеивал листовки и наносил граффити против СВО, проводил скрытную разведку местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.

Далее он намеревался поступить на службу по контракту в министерство обороны РФ для участия в СВО и, находясь на линии боевого соприкосновения, ликвидировать сослуживцев, после чего сдаться в плен ВСУ для перехода на сторону противника, считает следствие.