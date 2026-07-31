ФСБ задержала жителя Ростовской области, планировавшего теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали 18-летнего жителя Ростовской области, планировавшего теракт в отношении российских военных.
- Задержанный вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим, и проводил разведку местности для диверсий.
- В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Силовики задержали 18-летнего жителя Ростовской области, планировавшего теракт в отношении российских военных, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Установлено, что 18-летний житель Таганрога через Telegram вступил в украинское военизированное объединение, признанное в Российской Федерации террористическим. В соответствии с инструкциями организации, он расклеивал листовки и наносил граффити против СВО, проводил скрытную разведку местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.
Далее он намеревался поступить на службу по контракту в министерство обороны РФ для участия в СВО и, находясь на линии боевого соприкосновения, ликвидировать сослуживцев, после чего сдаться в плен ВСУ для перехода на сторону противника, считает следствие.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России "Государственная измена" и по части 2 статьи 205.5 "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической".