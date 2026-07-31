ФСБ: член "Артподготовки"* передавал Киеву данные о военных предприятиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области задержан гражданин России, участник организации "Артподготовка"*, передававший через Telegram данные о российских военных предприятиях.
- Полученную информацию участник "Артподготовки"* передавал представителям украинских спецслужб.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полученные данные о российских военных предприятиях член "Артподготовки"* (запрещенная в России террористическая организация) передавал украинским спецслужбам, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, передававший куратору из "Артподготовки" через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ.
"При этом установлено, что функционер "Артподготовки"* полученную от сторонников информацию передавал представителям украинских спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России