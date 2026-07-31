ФСБ: член "Артподготовки"* передавал Киеву данные о военных предприятиях

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полученные данные о российских военных предприятиях член "Артподготовки"* (запрещенная в России террористическая организация) передавал украинским спецслужбам, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.

"При этом установлено, что функционер "Артподготовки"* полученную от сторонников информацию передавал представителям украинских спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ.