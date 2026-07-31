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ФСБ: член "Артподготовки"* передавал Киеву данные о военных предприятиях - РИА Новости, 31.07.2026
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09:40 31.07.2026 (обновлено: 09:59 31.07.2026)
ФСБ: член "Артподготовки"* передавал Киеву данные о военных предприятиях

ФСБ: задержанный россиянин передавал Киеву полученные данные о ВПК РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан гражданин России, участник организации "Артподготовка"*, передававший через Telegram данные о российских военных предприятиях.
  • Полученную информацию участник "Артподготовки"* передавал представителям украинских спецслужб.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полученные данные о российских военных предприятиях член "Артподготовки"* (запрещенная в России террористическая организация) передавал украинским спецслужбам, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, передававший куратору из "Артподготовки" через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ.
"При этом установлено, что функционер "Артподготовки"* полученную от сторонников информацию передавал представителям украинских спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ.
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