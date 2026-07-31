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ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева - РИА Новости, 31.07.2026
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09:32 31.07.2026
ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева

ФСБ показала задержание собиравшего данные для Киева россиянина

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*.
  • Задержанному предъявлено обвинение в участии в террористической организации.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего для Киева данные о российских военных предприятиях.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, собиравший сведения о российских военных предприятиях. В СК РФ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено дело об участии в террористической организации.
На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ показано, как мужчину задерживают на улице у входе в здание и сажают в микроавтобус.
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* Террористическая организация, запрещена в России
 
ПроисшествияРоссияКиевНижегородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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