ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*.
- Задержанному предъявлено обвинение в участии в террористической организации.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего для Киева данные о российских военных предприятиях.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан участник запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, собиравший сведения о российских военных предприятиях. В СК РФ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено дело об участии в террористической организации.
На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ показано, как мужчину задерживают на улице у входе в здание и сажают в микроавтобус.
* Террористическая организация, запрещена в России