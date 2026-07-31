Рейтинг@Mail.ru
Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 31.07.2026 (обновлено: 09:37 31.07.2026)
Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

ФСБ: задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан участник организации "Артподготовка"*.
  • Задержанный собирал сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.
  • Полученные сведения он направлял через Telegram одному из функционеров организации "Артподготовка"*.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области участник "Артподготовки"* передавал куратору через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.
Как сообщила ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
"Полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировку и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ - наиболее приоритетная цель для выведения предприятий из строя - направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации "Артподготовка"* в целях подрыва обороноспособности страны", - рассказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России
Задержание и допрос россиянина, который собирал данные о военных предприятиях для СБУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
ФСБ показала задержание россиянина, собиравшего данные для Киева
Вчера, 09:32
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала