Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области задержан участник организации "Артподготовка"*.
- Задержанный собирал сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.
- Полученные сведения он направлял через Telegram одному из функционеров организации "Артподготовка"*.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области участник "Артподготовки"* передавал куратору через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.
Как сообщила ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
"Полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировку и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ - наиболее приоритетная цель для выведения предприятий из строя - направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации "Артподготовка"* в целях подрыва обороноспособности страны", - рассказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России