Задержанный россиянин передавал координаты складов куратору в Telegram

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области участник "Артподготовки"* передавал куратору через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.

"Полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировку и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ - наиболее приоритетная цель для выведения предприятий из строя - направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации "Артподготовка"* в целях подрыва обороноспособности страны", - рассказал сотрудник ФСБ.