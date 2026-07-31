В Нижегородской области задержали мужчину за сбор данных для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.

Задержанный собирал разведывательные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.

Лидеры и участники "Артподготовки"* перебрались во Францию и перешли на сторону украинских террористов после начала специальной военной операции.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин признал, что собирал данные о российских военных предприятиях, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

"В ходе следственных действий фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера Мальцева В.В. (объявлен в международный розыск за организацию террористического сообщества и планирование терактов в России). Террорист с 2018 г. проживает во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

"Террористическая организация "Артподготовка"* создана в 2013 году в целях подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в РФ. С началом проведения специальной военной операции, ее лидеры и участники из-за невозможности реализации своих преступных замыслов в нашей стране перебрались во Францию и перешли на сторону украинских террористов", - отмечает ФСБ.

ФСБ в 2020-2022 годах неоднократно информировала Главное управление внутренней безопасности Франции о террористическом характере деятельности Мальцева и его сторонников, однако официальные ведомства Франции отказывают в экстрадиции преступника в Россию, добавили в российском ведомстве.

"С 2022 года по настоящее время правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность 251 участника движения "Артподготовка"* по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену", - отмечает ФСБ.