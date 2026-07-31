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В Нижегородской области задержали мужчину за сбор данных для Киева - РИА Новости, 31.07.2026
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08:48 31.07.2026 (обновлено: 09:10 31.07.2026)
В Нижегородской области задержали мужчину за сбор данных для Киева

ФСБ задержала в Нижегородской области агента Киева за сбор данных о предприятиях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.
  • Задержанный собирал разведывательные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.
  • Лидеры и участники "Артподготовки"* перебрались во Францию и перешли на сторону украинских террористов после начала специальной военной операции.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин признал, что собирал данные о российских военных предприятиях, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
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"В ходе следственных действий фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера Мальцева В.В. (объявлен в международный розыск за организацию террористического сообщества и планирование терактов в России). Террорист с 2018 г. проживает во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
"Террористическая организация "Артподготовка"* создана в 2013 году в целях подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в РФ. С началом проведения специальной военной операции, ее лидеры и участники из-за невозможности реализации своих преступных замыслов в нашей стране перебрались во Францию и перешли на сторону украинских террористов", - отмечает ФСБ.
ФСБ в 2020-2022 годах неоднократно информировала Главное управление внутренней безопасности Франции о террористическом характере деятельности Мальцева и его сторонников, однако официальные ведомства Франции отказывают в экстрадиции преступника в Россию, добавили в российском ведомстве.
"С 2022 года по настоящее время правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность 251 участника движения "Артподготовка"* по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену", - отмечает ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России
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