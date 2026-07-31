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Активы, изъятые у экс-чиновника Росприроднадзора, приватизируют - РИА Новости, 31.07.2026
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22:18 31.07.2026
Активы, изъятые у экс-чиновника Росприроднадзора, приватизируют

Изъятые у экс-чиновника Росприроднадзора Фролова активы будут приватизированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, планируется приватизировать в 2026–2027 годах.
  • Агрохолдинг "Алтайагроснаб" был национализирован и обращен в доход государства в феврале 2026 года по решению Новосибирского областного суда.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кабмин планирует в 2026-2027 году приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, следует из распоряжения правительства РФ.
Холдинг "Алтайагроснаб" был национализирован в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, который незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью. В феврале 2026 года Новосибирский областной суд обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб" стоимостью свыше 10 миллиардов рублей.
Теперь компании, входившие в холдинг, правительство намерено приватизировать на аукционе или посредством публичного предложения.
Продавцом выступит ПСБ.
Как сообщается на сайте компании, "Алтайагроснаб" занимается переработкой сельскохозяйственных культур, производством масла и кормовой продукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать 8500 тонн рапса и 2500 тонн сои в месяц.
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