Активы, изъятые у экс-чиновника Росприроднадзора, приватизируют

Краткий пересказ от РИА ИИ Активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, планируется приватизировать в 2026–2027 годах.

Агрохолдинг "Алтайагроснаб" был национализирован и обращен в доход государства в феврале 2026 года по решению Новосибирского областного суда.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кабмин планирует в 2026-2027 году приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, следует из распоряжения правительства РФ.

Холдинг "Алтайагроснаб" был национализирован в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова , который незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью. В феврале 2026 года Новосибирский областной суд обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб" стоимостью свыше 10 миллиардов рублей.

Теперь компании, входившие в холдинг, правительство намерено приватизировать на аукционе или посредством публичного предложения.

Продавцом выступит ПСБ.