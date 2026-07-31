Во Франции арестовали женщину, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квартире пары в городе Оранж были обнаружены скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого.
- 32-летняя женщина, в чьей квартире нашли останки, была помещена в следственный изолятор.
- Женщина отрицала, что убила пятерых новорожденных, ее сожителя после допроса отпустили.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Женщина, в чьей квартире во французском Оранже нашли останки пяти младенцев, отправлена в следственный изолятор, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Ранее французские правоохранители задержали 32-летнюю женщину и ее сожителя в Оранже на юго-востоке Франции после того, как в их квартире были обнаружены останки пяти младенцев. Как передавало агентство Франс Пресс, в квартире пары в коробках были обнаружены скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Женщину задержали после выписки из больницы, куда доставили после того, как она родила здорового ребенка 26 июля.
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"Мать пяти младенцев, тела которых были обнаружены в квартире в городе Оранж (департамент Воклюз), была привлечена в качестве обвиняемой и помещена в следственный изолятор в пятницу", - говорится в сообщении телеканала.
По данным источника, знакомого с ходом дела, во время допроса в полиции 32-летняя женщина отрицала, что убила пятерых новорожденных, отмечает телеканал. Ее сожителя после допроса отпустили.
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