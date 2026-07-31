Лучшие фото РИА Новости, июль 2026 года

Девушка на Красной площади в Москве.
Тринадцатого июля президент Владимир Путин посетил выставку "Все для победы!", где телеведущий Михаил Галустян рассказал ему о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".
Тринадцатого июля президент Владимир Путин посетил выставку "Все для победы!", где телеведущий Михаил Галустян рассказал ему о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 18 июля состоялась премьера представления "Совсем Большой", приуроченного к 55-летию цирка и 50-летию его гендиректора Эдгарда Запашного.
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 18 июля состоялась премьера представления "Совсем Большой", приуроченного к 55-летию цирка и 50-летию его гендиректора Эдгарда Запашного.
Четырнадцатого июля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", который доставил на МКС космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и американского астронавта Анила Менона.
Четырнадцатого июля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", который доставил на МКС космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и американского астронавта Анила Менона.
Родные и коллеги военкора РИА Новости Ростислава Журавлева почтили память в день его рождения — 18 июля. Журавлев погиб в 2023 году в Запорожской области при исполнении профессионального долга.
Родные и коллеги военкора РИА Новости Ростислава Журавлева почтили память в день его рождения — 18 июля. Журавлев погиб в 2023 году в Запорожской области при исполнении профессионального долга.
В Москве 18-19 июля прошел музыкальный фестиваль VK Fest. За два дня его посетили 85 тысяч человек.
В Москве 18-19 июля прошел музыкальный фестиваль VK Fest. За два дня его посетили 85 тысяч человек.
Во Владивостоке состоялся финал Кубка дружбы — 2026 по американскому футболу. Российские "Дикие панды" обыграли китайских "Харбинских тигров" со счетом 41:8.
На фото: игрок "Харбинских тигров".
Во Владивостоке состоялся финал Кубка дружбы — 2026 по американскому футболу. Российские "Дикие панды" обыграли китайских "Харбинских тигров" со счетом 41:8.
На фото: игрок "Харбинских тигров".
С 18 по 26 июля в столичном саду "Эрмитаж" проходил фестиваль латиноамериканской и карибской культуры.
На фото: участницы парагвайского ансамбля "Фолк".
С 18 по 26 июля в столичном саду "Эрмитаж" проходил фестиваль латиноамериканской и карибской культуры.
На фото: участницы парагвайского ансамбля "Фолк".
На ВДНХ в Москве в рамках IX Международного фестиваля искусств "Вдохновение" показали уличное шоу-променад "Океан".
На ВДНХ в Москве в рамках IX Международного фестиваля искусств "Вдохновение" показали уличное шоу-променад "Океан".
В начале июля в Крыму стартовал сбор лаванды. Общая площадь насаждений составляет 800 гектаров.
В начале июля в Крыму стартовал сбор лаванды. Общая площадь насаждений составляет 800 гектаров.
В арт-парке "Никола-Ленивец" с 23 по 26 июля прошел традиционный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние". Его тема в этом году — "Маршрут перестроен".
На фото: перформанс Сon fuoco на сцене "Сто костров".
В арт-парке "Никола-Ленивец" с 23 по 26 июля прошел традиционный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние". Его тема в этом году — "Маршрут перестроен".
На фото: перформанс Сon fuoco на сцене "Сто костров".
Девятого июля в городе Мешхед похоронили верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонии прощания в столице и других городах собрали миллионы человек.
Девятого июля в городе Мешхед похоронили верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонии прощания в столице и других городах собрали миллионы человек.
С 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходила международная промышленная выставка "Иннопром". Ее главная тема в этом году — "Индустрия 360: производство без границ".
С 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходила международная промышленная выставка "Иннопром". Ее главная тема в этом году — "Индустрия 360: производство без границ".
В Новосибирской области провели известкование кислых почв для повышения плодородия на полях агрокомплекса "Емельяновский".
В Новосибирской области провели известкование кислых почв для повышения плодородия на полях агрокомплекса "Емельяновский".
Все лето в Москве проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором принимают участие артисты из разных стран.
На фото: "Каталонский балет фламенко" в сцене спектакля "Испанская кровь" в парке Горького.
Все лето в Москве проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором принимают участие артисты из разных стран.
На фото: "Каталонский балет фламенко" в сцене спектакля "Испанская кровь" в парке Горького.
В Третьяковской галерее 16 июля открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", приуроченная к 150-летию со дня рождения советского и эрзянского художника.
На фото: скульптура Льва Толстого, созданная Степаном Эрьзей.
В Третьяковской галерее 16 июля открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", приуроченная к 150-летию со дня рождения советского и эрзянского художника.
На фото: скульптура Льва Толстого, созданная Степаном Эрьзей.
Девятнадцатого июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке состоялся финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.
На фото: испанские футболисты Ферран Торрес и Нико Уильямс.
Девятнадцатого июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке состоялся финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.
На фото: испанские футболисты Ферран Торрес и Нико Уильямс.
С 21 по 23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров принимал участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
С 21 по 23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров принимал участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
С 17 по 20 июля в Шанхае прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту.
С 17 по 20 июля в Шанхае прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту.
Первого июля стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета. Одно из мест ее работы — парк "Русская Арктика" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
На фото: семья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера в парке "Русская Арктика".
Первого июля стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета. Одно из мест ее работы — парк "Русская Арктика" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
На фото: семья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера в парке "Русская Арктика".
В ночь с 18 на 19 июля десятки байкеров в ярких костюмах съехались на мотокарнавал "От заката до рассвета" в Москве.
В ночь с 18 на 19 июля десятки байкеров в ярких костюмах съехались на мотокарнавал "От заката до рассвета" в Москве.
В центральном атриуме московского ТРЦ "Ривьера" провели открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия".
В центральном атриуме московского ТРЦ "Ривьера" провели открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия".
В столичном парке искусств "Музеон" 19 июля состоялся уличный фестиваль "Две реки". Зрители увидели заезды команд по академической гребле, гонки на мотосерфах, танцы в тандемах на воде, выступления на флайбордах.
В столичном парке искусств "Музеон" 19 июля состоялся уличный фестиваль "Две реки". Зрители увидели заезды команд по академической гребле, гонки на мотосерфах, танцы в тандемах на воде, выступления на флайбордах.
Парк "Зеленый остров" на Иртыше в Омске принимает отдыхающих.
Парк "Зеленый остров" на Иртыше в Омске принимает отдыхающих.
Обитатели оленьей фермы "Маральник Никольское" в Алтайском крае.
Обитатели оленьей фермы "Маральник Никольское" в Алтайском крае.
В начале июля в Санкт-Петербург ненадолго пришла жара.
В начале июля в Санкт-Петербург ненадолго пришла жара.