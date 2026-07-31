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Лучшие фото РИА Новости, июль 2026 года - РИА Новости, 31.07.2026
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08:00 31.07.2026 (обновлено: 08:06 31.07.2026)

Лучшие фото РИА Новости, июль 2026 года

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Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Девушка на Красной площади в Москве.

Девушка на Красной площади в Москве

Девушка на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 26
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Тринадцатого июля президент Владимир Путин посетил выставку "Все для победы!", где телеведущий Михаил Галустян рассказал ему о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".

Президент РФ Владимир Путин и артист Михаил Галустян во время осмотра тематической выставки Всё для победы!

Тринадцатого июля президент Владимир Путин посетил выставку "Все для победы!", где телеведущий Михаил Галустян рассказал ему о готовящемся к выходу на ТВ шоу "Битва дронов".

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 18 июля состоялась премьера представления "Совсем Большой", приуроченного к 55-летию цирка и 50-летию его гендиректора Эдгарда Запашного.

Наездник-акробат участвует в премьерном показе представления Совсем Большой в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 18 июля состоялась премьера представления "Совсем Большой", приуроченного к 55-летию цирка и 50-летию его гендиректора Эдгарда Запашного.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 26
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Четырнадцатого июля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", который доставил на МКС космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и американского астронавта Анила Менона.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур

Четырнадцатого июля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", который доставил на МКС космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и американского астронавта Анила Менона.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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4 из 26
© РИА Новости / Илья Хамов | Перейти в медиабанк

Родные и коллеги военкора РИА Новости Ростислава Журавлева почтили память в день его рождения — 18 июля. Журавлев погиб в 2023 году в Запорожской области при исполнении профессионального долга.

Памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области

Родные и коллеги военкора РИА Новости Ростислава Журавлева почтили память в день его рождения — 18 июля. Журавлев погиб в 2023 году в Запорожской области при исполнении профессионального долга.

© РИА Новости / Илья Хамов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве 18-19 июля прошел музыкальный фестиваль VK Fest. За два дня его посетили 85 тысяч человек.

Зрители на фестивале VK Fest 2026 в Москве

В Москве 18-19 июля прошел музыкальный фестиваль VK Fest. За два дня его посетили 85 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 26
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке состоялся финал Кубка дружбы — 2026 по американскому футболу. Российские "Дикие панды" обыграли китайских "Харбинских тигров" со счетом 41:8.

На фото: игрок "Харбинских тигров".

Игрок команды Харбинские тигры (Китай, Харбин) во время финального матча Кубка Дружбы 2026 по американскому футболу

Во Владивостоке состоялся финал Кубка дружбы — 2026 по американскому футболу. Российские "Дикие панды" обыграли китайских "Харбинских тигров" со счетом 41:8.

На фото: игрок "Харбинских тигров".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 26
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 18 по 26 июля в столичном саду "Эрмитаж" проходил фестиваль латиноамериканской и карибской культуры.

На фото: участницы парагвайского ансамбля "Фолк".

Участницы парагвайского ансамбля Фолк выступают на фестивале латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

С 18 по 26 июля в столичном саду "Эрмитаж" проходил фестиваль латиноамериканской и карибской культуры.

На фото: участницы парагвайского ансамбля "Фолк".

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 26
© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанк

На ВДНХ в Москве в рамках IX Международного фестиваля искусств "Вдохновение" показали уличное шоу-променад "Океан".

Уличное шоу-променад Океан в рамках IX Международного фестиваля искусств Вдохновение на ВДНХ в Москве

На ВДНХ в Москве в рамках IX Международного фестиваля искусств "Вдохновение" показали уличное шоу-променад "Океан".

© РИА Новости / Арина Антонова
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9 из 26
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В начале июля в Крыму стартовал сбор лаванды. Общая площадь насаждений составляет 800 гектаров.

Девушки на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В начале июля в Крыму стартовал сбор лаванды. Общая площадь насаждений составляет 800 гектаров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 26
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В арт-парке "Никола-Ленивец" с 23 по 26 июля прошел традиционный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние". Его тема в этом году — "Маршрут перестроен".

На фото: перформанс Сon fuoco на сцене "Сто костров".

Участники фестиваля ландшафтных объектов Архстояние во время перформанса Сon fuoco на сцене Сто костров в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В арт-парке "Никола-Ленивец" с 23 по 26 июля прошел традиционный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние". Его тема в этом году — "Маршрут перестроен".

На фото: перформанс Сon fuoco на сцене "Сто костров".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 26
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Девятого июля в городе Мешхед похоронили верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонии прощания в столице и других городах собрали миллионы человек.

Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи, погибшими в конце февраля в результате ударов США и Израиля, в Тегеране

Девятого июля в городе Мешхед похоронили верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонии прощания в столице и других городах собрали миллионы человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 26
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходила международная промышленная выставка "Иннопром". Ее главная тема в этом году — "Индустрия 360: производство без границ".

Стенд тульской области на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходила международная промышленная выставка "Иннопром". Ее главная тема в этом году — "Индустрия 360: производство без границ".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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13 из 26
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирской области провели известкование кислых почв для повышения плодородия на полях агрокомплекса "Емельяновский".

Известкование кислых почв для повышения плодородия на полях агрокомплекса Емельяновский в рамках федерального проекта по вовлечению в оборот земель сельхозназначения в Новосибирской области

В Новосибирской области провели известкование кислых почв для повышения плодородия на полях агрокомплекса "Емельяновский".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 26
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Все лето в Москве проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором принимают участие артисты из разных стран.

На фото: "Каталонский балет фламенко" в сцене спектакля "Испанская кровь" в парке Горького.

Участники Каталонского балета фламенко (Catalonia Flamenco Ballet) в сцене спектакля Испанская кровь, в рамках фестиваля Театральный бульвар, в Парке Горького в Москве

Все лето в Москве проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором принимают участие артисты из разных стран.

На фото: "Каталонский балет фламенко" в сцене спектакля "Испанская кровь" в парке Горького.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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15 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Третьяковской галерее 16 июля открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", приуроченная к 150-летию со дня рождения советского и эрзянского художника.

На фото: скульптура Льва Толстого, созданная Степаном Эрьзей.

Скульптура Л.Н. Толстой на выставке Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Третьяковской галереи в Москве

В Третьяковской галерее 16 июля открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", приуроченная к 150-летию со дня рождения советского и эрзянского художника.

На фото: скульптура Льва Толстого, созданная Степаном Эрьзей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 26
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанк

Девятнадцатого июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке состоялся финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.

На фото: испанские футболисты Ферран Торрес и Нико Уильямс.

Нико Уильямс (Испания) и автор гола Ферран Торрес (Испания) радуются забитому мячу в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе Метлайф в Ист-Ратерфорде

Девятнадцатого июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке состоялся финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.

На фото: испанские футболисты Ферран Торрес и Нико Уильямс.

© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
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17 из 26
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

С 21 по 23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров принимал участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

С 21 по 23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров принимал участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

© МИД РФ
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18 из 26
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

С 17 по 20 июля в Шанхае прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае

С 17 по 20 июля в Шанхае прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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19 из 26
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Первого июля стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета. Одно из мест ее работы — парк "Русская Арктика" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

На фото: семья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера в парке "Русская Арктика".

Семья песцов возле бывшей полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Первого июля стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета. Одно из мест ее работы — парк "Русская Арктика" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

На фото: семья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера в парке "Русская Арктика".

© РИА Новости / Илья Тимин
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20 из 26
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ночь с 18 на 19 июля десятки байкеров в ярких костюмах съехались на мотокарнавал "От заката до рассвета" в Москве.

Участники мотокарнавала От заката до рассвета в Москве

В ночь с 18 на 19 июля десятки байкеров в ярких костюмах съехались на мотокарнавал "От заката до рассвета" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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21 из 26
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В центральном атриуме московского ТРЦ "Ривьера" провели открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия".

Участницы открытого кастинга национального конкурса красоты Мисс Россия в центральном атриуме ТРЦ Ривьера в Москве

В центральном атриуме московского ТРЦ "Ривьера" провели открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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22 из 26
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В столичном парке искусств "Музеон" 19 июля состоялся уличный фестиваль "Две реки". Зрители увидели заезды команд по академической гребле, гонки на мотосерфах, танцы в тандемах на воде, выступления на флайбордах.

Девушка выступает на флайборде на фестивале Две реки в Москве

В столичном парке искусств "Музеон" 19 июля состоялся уличный фестиваль "Две реки". Зрители увидели заезды команд по академической гребле, гонки на мотосерфах, танцы в тандемах на воде, выступления на флайбордах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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23 из 26
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Парк "Зеленый остров" на Иртыше в Омске принимает отдыхающих.

Отдыхающие на аттракционах в парке Зеленый остров на реке Иртыш в Омске.

Парк "Зеленый остров" на Иртыше в Омске принимает отдыхающих.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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24 из 26
© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанк

Обитатели оленьей фермы "Маральник Никольское" в Алтайском крае.

Маралы на территории оленьей фермы Маральник Никольское в Алтайском крае

Обитатели оленьей фермы "Маральник Никольское" в Алтайском крае.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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25 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В начале июля в Санкт-Петербург ненадолго пришла жара.

Машина коммунальной службы поливает водой в жаркую погоду на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

В начале июля в Санкт-Петербург ненадолго пришла жара.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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