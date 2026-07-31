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Белгородский фонд помощи раненым детям собрал более 63 миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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21:00 31.07.2026
Белгородский фонд помощи раненым детям собрал более 63 миллионов рублей

Шуваев: фонд помощи раненым детям Белгородской области за год собрал 63 млн руб

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд помощи раненым детям Белгородской области собрал более 63 миллионов рублей пожертвований.
  • Фонд помог 268 детям, пострадавшим с начала СВО, предоставив лечение, реабилитацию и протезы.
  • Запущен проект «Алгоритм-PRO-Жизнь» с субсидией в 24,5 миллиона рублей для организации комплексной реабилитации детей.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Фонд помощи раненым детям Белгородской области за время работы собрал более 63 миллионов рублей пожертвований и адресно помог всем 268 детям, пострадавшим с начала СВО, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.
Как подчеркнул врио губернатора, фонд был создан более года назад для адресной помощи детям, пострадавшим от атак ВСУ. По его словам, полис ОМС покрывает только базовые вещи, а оборудование для реабилитации, протезы, сложные процедуры и санаторное лечение остаются за его рамками. Фонд закрывает эти потребности оперативно, исходя из запроса и состояния ребенка.
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"Подвели итоги работы. Самое главное — фонд позволил оперативно и адресно помочь всем 268 детям, которые с начала СВО получили ранения различной степени тяжести… Благодаря неравнодушию жителей и организаций удалось собрать более 63 миллионов рублей пожертвований", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он уточнил, что благодаря поддержке граждан свыше 100 семей прошли лечение на Кубани и в Крыму, шестеро детей восстановились в московской клинике, а четверым установили высокотехнологичные протезы. Общая сумма помощи превысила 35 миллионов рублей.
Также Шуваев отметил запуск проекта "Алгоритм-PRO-Жизнь" благодаря субсидии в 24,5 миллиона рублей: во всех муниципалитетах заработали консилиумы, внедрен "Личный реабилитационный маршрут", открыты площадки комплексной реабилитации в детских поликлиниках и областной детской больнице.
Отдельно врио губернатора остановился на психологической помощи для детей, подчеркнув большой запрос от жителей приграничья. Он заявил о необходимости выработать четкий алгоритм ее оказания и масштабировать модель на весь регион.
"Еще один вопрос — избрание председателя попечительского совета. Члены совета поддержали мою кандидатуру. Для меня это прямая ответственность за здоровье каждого раненого ребенка", - подчеркнул врио губернатора.
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