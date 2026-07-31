Черноморский флот за неделю уничтожил три морских дрона ВСУ в Черном море

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю три морских дрона ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

В министерстве также отметили, что ВС РФ за неделю поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа "сухогруз", четыре типа "балкер", два буксира, килекторное судно и десантный катер.