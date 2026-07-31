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Черноморский флот за неделю уничтожил три морских дрона ВСУ в Черном море - РИА Новости, 31.07.2026
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12:16 31.07.2026 (обновлено: 12:49 31.07.2026)
Черноморский флот за неделю уничтожил три морских дрона ВСУ в Черном море

МО РФ: Черноморский флот за неделю уничтожил три морских дрона ВСУ в Черном море

© Минобороны РФРакетные стрельбы кораблей Черноморского флота
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Минобороны РФ
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Черноморского флота России уничтожили три морских дрона ВСУ в Черном море.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю три морских дрона ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В министерстве также отметили, что ВС РФ за неделю поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа "сухогруз", четыре типа "балкер", два буксира, килекторное судно и десантный катер.
Кадры поражения Геранями трех сухогрузов в Черноморье - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Минобороны показало кадры поражения трех сухогрузов в Черноморье
30 июля, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное море
 
 
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