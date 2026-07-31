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Второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале доставили в суд - РИА Новости, 31.07.2026
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12:22 31.07.2026 (обновлено: 12:32 31.07.2026)
Второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале доставили в суд

Второго фигуранта дела об избиении Зезина в Екатеринбурге доставили в суд

© РИА НовостиФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела об избиении ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге, доставили в суд на избрание меры пресечения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга на избрание меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
В здании собрались десятки журналистов для освещения процесса, пришли и родственники обвиняемого. Ранее региональное управление СК РФ уточняло, что просит инстанцию об аресте обоих фигурантов.
В четверг суд заключил под стражу по 26 сентября Александра Реверука, его адвокат сообщил РИА Новости, что вину мужчина не признает, а сам обвиняемый заявил о своей непричастности к смерти академика.
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Реверука и его партнера по бизнесу Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
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