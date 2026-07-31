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Евкуров рассказал о беседе с 57-летним бойцом, который готовился ко штурму - РИА Новости, 01.08.2026
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23:49 31.07.2026 (обновлено: 02:10 01.08.2026)
Евкуров рассказал о беседе с 57-летним бойцом, который готовился ко штурму

Евкуров рассказал о разговоре с 57-летним готовившимся к штурму военным

© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евкуров рассказал о 57-летнем российском военном, который решил остаться со своими сослуживцами, несмотря на возраст.
  • Боец готовится идти на второй или третий штурм.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Боец, несмотря на свой возраст решил остаться со своими сослуживцами, отказавшись от перевода в тыл, рассказал заместитель министра обороны России генерал армии Юнус‑Бек Евкуров в эфире радио "Комсомольская правда".
"Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: "Как дела, сколько вам лет?" Он: "57 лет". Такой бодрый, живчик. Я говорю: "Не тяжело вам?" "Нет, нормально"", — сказал Евкуров.
Он уточнил, что предложил военному перевести его с передовой в тыл, но тот отказался. После диалога Евкуров узнал, что боец готовился идти на второй или третий штурм.
"Где-то у меня фотография с этим парнем есть. Вот такие у нас люди воюют сейчас. И так мы победим", — заключил генерал армии.
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