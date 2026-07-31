Краткий пересказ от РИА ИИ Евкуров рассказал о 57-летнем российском военном, который решил остаться со своими сослуживцами, несмотря на возраст.

Боец готовится идти на второй или третий штурм.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Боец, несмотря на свой возраст решил остаться со своими сослуживцами, отказавшись от перевода в тыл, рассказал заместитель министра обороны России генерал армии Юнус‑Бек Евкуров в эфире радио " Боец, несмотря на свой возраст решил остаться со своими сослуживцами, отказавшись от перевода в тыл, рассказал заместитель министра обороны России генерал армии Юнус‑Бек Евкуров в эфире радио " Комсомольская правда ".

"Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: "Как дела, сколько вам лет?" Он: "57 лет". Такой бодрый, живчик. Я говорю: "Не тяжело вам?" "Нет, нормально"", — сказал Евкуров.

Он уточнил, что предложил военному перевести его с передовой в тыл, но тот отказался. После диалога Евкуров узнал, что боец готовился идти на второй или третий штурм.