Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Польши вручил российскому послу ноту протеста из-за падения неизвестного объекта на востоке республики.

Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что это могла быть российская ракета Х-101.

ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. МИД Польши вручил российскому послу Георгию Михно ноту протеста из-за падения неизвестного объекта на востоке республики, сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Мачей Вевьюр.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск , не дождавшись итогов экспертиз, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101.

"Российский дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого... Посол услышал от нас четкое осуждение враждебных действий, направленных против безопасности суверенного государства и его граждан... Мы подчеркнули, что любая эскалация на границе ЕС и Североатлантического альянса неприемлема", - сказал он.

Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.