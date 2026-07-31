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МИД Польши вручил российскому послу ноту протеста - РИА Новости, 31.07.2026
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18:53 31.07.2026
МИД Польши вручил российскому послу ноту протеста

МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за падения неизвестного объекта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Польши вручил российскому послу ноту протеста из-за падения неизвестного объекта на востоке республики.
  • Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что это могла быть российская ракета Х-101.
ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. МИД Польши вручил российскому послу Георгию Михно ноту протеста из-за падения неизвестного объекта на востоке республики, сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Мачей Вевьюр.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись итогов экспертиз, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101.
"Российский дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого... Посол услышал от нас четкое осуждение враждебных действий, направленных против безопасности суверенного государства и его граждан... Мы подчеркнули, что любая эскалация на границе ЕС и Североатлантического альянса неприемлема", - сказал он.
Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств.
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