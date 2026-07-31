МИД России с иронией отреагировал на ситуацию с мигрантами в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал предложения о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией примером так называемой европейской солидарности.
- Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает приостановку Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предложения, звучащие из Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией в связи с ситуацией в Сеуте, - это пример так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это пример так называемой европейской солидарности. Ничего не буду говорить на эту тему. Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране", - сказал он журналистам в пятницу.
"Здесь мы видим, что своя рубашка ближе к телу, и испанцам никто не собирается помогать", - добавил он.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.