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МИД России с иронией отреагировал на ситуацию с мигрантами в Сеуте - РИА Новости, 31.07.2026
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18:36 31.07.2026
МИД России с иронией отреагировал на ситуацию с мигрантами в Сеуте

Грушко: страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали "солидарность" с Испанией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал предложения о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией примером так называемой европейской солидарности.
  • Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает приостановку Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предложения, звучащие из Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией в связи с ситуацией в Сеуте, - это пример так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это пример так называемой европейской солидарности. Ничего не буду говорить на эту тему. Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране", - сказал он журналистам в пятницу.
"Здесь мы видим, что своя рубашка ближе к телу, и испанцам никто не собирается помогать", - добавил он.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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В миреИспанияЕвропаСеутаАлександр ГрушкоДжорджа Мелони
 
 
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