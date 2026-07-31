МИД России с иронией отреагировал на ситуацию с мигрантами в Сеуте

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предложения, звучащие из Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией в связи с ситуацией в Сеуте, - это пример так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это пример так называемой европейской солидарности. Ничего не буду говорить на эту тему. Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране", - сказал он журналистам в пятницу.