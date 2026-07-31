Премьер Дании: ЕС стоит рассмотреть приостановку членства Испании в Шенгене

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.

Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также рассматривает приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

"Евросоюзу следует немедленно предпринять все необходимые шаги и рассмотреть все варианты, в том числе приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны", - сказала Фредериксен датской телерадиокомпании DR.

Она добавила, что неконтролируемая иммиграция представляет собой угрозу как для Дании, так и для всей Европы.

В свою очередь министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил в соцсети Instagram *, что связался со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом и подчеркнул важность решительных и последовательных действий со стороны Испании.

"Необходимы незамедлительные действия... Крайне важно, чтобы Европа ясно дала понять Испании, что на ней лежит огромная ответственность за обеспечение безопасности внешних границ ЕС. Следующие сутки будут решающими для европейского сотрудничества и свободного передвижения", - заявил Расмуссен.