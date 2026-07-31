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Французские СМИ замалчивают тему покушения на Ермолаева, заявил Прозоров - РИА Новости, 31.07.2026
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11:09 31.07.2026
Французские СМИ замалчивают тему покушения на Ермолаева, заявил Прозоров

Экс-офицер СБУ Прозоров: СМИ Франции замалчивают тему покушения на Ермолаева

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что французские СМИ замалчивают тему покушения на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако.
  • Прозоров считает, что теме покушения не уделяется внимания из-за поддержания образа Украины как "хорошей" страны и нежелания Монако иметь имидж государства, где происходят теракты.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тема покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако намеренно замалчивается французскими СМИ, так как на Западе не хотят обвинять Украину ни в чем плохом, такое мнение выразил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. Пострадавший обвинил в причастности к покушению на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.
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"Общался с коллегой из Франции, журналистом французским... Он сказал, что после того, как первые сообщения прошли про взрыв, то естественно, никуда не денешься, горячая новость (СМИ писали об этом - ред.). А потом все, потом во французских СМИ эта тема сошла на ноль", - сказал Прозоров.
По словам экс-сотрудника СБУ, замалчиванию темы покушения есть две основные причины. Первая причина заключается в том, что в Европе тщательно поддерживается образ Украины как "хорошей" страны - ее нельзя ни в чем обвинять.
Вторая же причина, по мнению Прозорова, заключается в самом государстве Монако. Это тихая гавань для капиталов, для богатых людей, и этой тихой гавани абсолютно не нужен имидж государства, где происходят теракты, считает собеседник агентства.
"Поэтому тема закрыта. Не будет ее никто пиарить. Тем более исполнительница теракта ликвидирована, что дает основание для детективов и следователей из Франции просто закрыть дело в связи со смертью подозреваемой", - добавил Прозоров.
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