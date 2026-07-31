Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что французские СМИ замалчивают тему покушения на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако.

Прозоров считает, что теме покушения не уделяется внимания из-за поддержания образа Украины как "хорошей" страны и нежелания Монако иметь имидж государства, где происходят теракты.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тема покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако намеренно замалчивается французскими СМИ, так как на Западе не хотят обвинять Украину ни в чем плохом, такое мнение выразил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Ермолаев . Пострадавший обвинил в причастности к покушению на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.

"Общался с коллегой из Франции, журналистом французским... Он сказал, что после того, как первые сообщения прошли про взрыв, то естественно, никуда не денешься, горячая новость (СМИ писали об этом - ред.). А потом все, потом во французских СМИ эта тема сошла на ноль", - сказал Прозоров.

По словам экс-сотрудника СБУ, замалчиванию темы покушения есть две основные причины. Первая причина заключается в том, что в Европе тщательно поддерживается образ Украины как "хорошей" страны - ее нельзя ни в чем обвинять.

Вторая же причина, по мнению Прозорова, заключается в самом государстве Монако. Это тихая гавань для капиталов, для богатых людей, и этой тихой гавани абсолютно не нужен имидж государства, где происходят теракты, считает собеседник агентства.