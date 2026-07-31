В ЕР предложили разработать стратегию патриотического воспитания

"В стратегии должны быть представлены проекты, в которых дети и молодежь сами становятся участниками. Речь идет про поисковые отряды, волонтерство, медиапроекты, экологические инициативы", - приводятся в сообщении слова Головина.

"Квесты по историческим местам, виртуальные экскурсии, интерактивные музеи — в случае, если они не заменяют, а дополняют реальную деятельность", - добавил Головин.

Он пояснил, что патриотическое воспитание не должно сводиться к формальным мероприятиям. По мнению Головина, особое внимание в стратегии необходимо уделить наставничеству.

"Для ребят важен живой пример: не просто рассказ о подвиге, а возможность поговорить с человеком, который этот подвиг совершил, задать неудобные вопросы, услышать про сомнения, про страх, про то, как с этим справлялись", - подчеркнул он.