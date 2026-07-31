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В ЕР предложили разработать стратегию патриотического воспитания - РИА Новости, 31.07.2026
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18:29 31.07.2026
В ЕР предложили разработать стратегию патриотического воспитания

В "Единой России" предложили разработать стратегию патриотического воспитания

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставители военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Представители военно-патриотического общественного движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Головин, член Высшего совета "Единой России", предложил разработать стратегию патриотического воспитания.
  • В стратегии должны быть представлены проекты, в которых дети и молодежь сами становятся участниками: поисковые отряды, волонтерство, медиапроекты, экологические инициативы.
  • Патриотическое воспитание не должно сводиться к формальным мероприятиям, особое внимание нужно уделить наставничеству и живым примерам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Член Высшего совета "Единой России", начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин предложил разработать стратегию патриотического воспитания, говорится на сайте партии.
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"В стратегии должны быть представлены проекты, в которых дети и молодежь сами становятся участниками. Речь идет про поисковые отряды, волонтерство, медиапроекты, экологические инициативы", - приводятся в сообщении слова Головина.
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По словам Головина, для развития патриотизма хорошо работают игровые и цифровые форматы.
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"Квесты по историческим местам, виртуальные экскурсии, интерактивные музеи — в случае, если они не заменяют, а дополняют реальную деятельность", - добавил Головин.
Он пояснил, что патриотическое воспитание не должно сводиться к формальным мероприятиям. По мнению Головина, особое внимание в стратегии необходимо уделить наставничеству.
"Для ребят важен живой пример: не просто рассказ о подвиге, а возможность поговорить с человеком, который этот подвиг совершил, задать неудобные вопросы, услышать про сомнения, про страх, про то, как с этим справлялись", - подчеркнул он.
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Головин также напомнил, что "Единая Россия" уже реализует механизмы поддержки наставничества. Он уточнил, что ведется подготовка наставников из числа ветеранов и участков СВО.
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"В Народной программе "Единой России" патриотическое воспитание и поддержка наставничества должны быть не отдельным маленьким блоком, а сквозной линией, которая связывает образование, молодежную политику и социальную поддержку", - отметил Головин.
Главными целями такой работы Головин назвал передачу детям знания о прошлом и помощь в осознании своей ответственности за будущее. Он выразил готовность поддержать реализацию стратегии на всех уровнях - от методических рекомендаций до совместных проектов с "Юнармией", "Движением первых" и ветеранскими сообществами.
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