Появились новые подробности по ЧП с жилым домом в Саратове

Краткий пересказ от РИА ИИ В доме № 3 по улице Крымская в Саратове произошло частичное обрушение пятого и шестого подъездов, никто не пострадал.

Эксперты признали безопасным нахождение в первых трех подъездах аварийного дома.

СУСК по Саратовской области расследует уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации.

САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Эксперты признали безопасным нахождение в трех из шести подъездах аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в пятницу произошло частичное обрушение, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Обрушение пятого и шестого подъездов в доме № 3 по улице Крымская Саратове случилось в пятницу. Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в аварийном доме, который пока расселен частично, уже обрушалась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек. В СУСК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

"По результатам проведенного экспертами экспресс-анализа состояния конструкций дома № 3 на улице Крымской штабом принято решение, что угрозы для подъездов с первого по третий нет, нахождение в них признано безопасным", - написал глава Саратова в своем канале на платформе "Макс".

Что касается четвертого подъезда, то специалистам требуется провести дополнительное детальное обследование, на это время жильцов разместят в гостинице. Остальные квартиры в четвертом и пятом подъездах ранее были расселены, добавил мэр.

В СУСК по Саратовской области сообщили, что расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации по части 1 статьи 238 УК РФ. Следователи отметили, что в сентябре 2025 года в доме должны были провести противоаварийные работы, но из-за их ненадлежащего исполнения уже в октябре произошло частичное обрушение стены.