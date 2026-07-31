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Появились новые подробности по ЧП с жилым домом в Саратове - РИА Новости, 31.07.2026
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21:36 31.07.2026 (обновлено: 21:37 31.07.2026)
Появились новые подробности по ЧП с жилым домом в Саратове

Молчанов: нахождение в 3 подъездах аварийного дома в Саратове безопасно

© Прокуратура Саратовской области/MAXМомент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове
Момент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Прокуратура Саратовской области/MAX
Момент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме № 3 по улице Крымская в Саратове произошло частичное обрушение пятого и шестого подъездов, никто не пострадал.
  • Эксперты признали безопасным нахождение в первых трех подъездах аварийного дома.
  • СУСК по Саратовской области расследует уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Эксперты признали безопасным нахождение в трех из шести подъездах аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в пятницу произошло частичное обрушение, сообщил глава города Игорь Молчанов.
Обрушение пятого и шестого подъездов в доме № 3 по улице Крымская в Саратове случилось в пятницу. Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в аварийном доме, который пока расселен частично, уже обрушалась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек. В СУСК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
"По результатам проведенного экспертами экспресс-анализа состояния конструкций дома № 3 на улице Крымской штабом принято решение, что угрозы для подъездов с первого по третий нет, нахождение в них признано безопасным", - написал глава Саратова в своем канале на платформе "Макс".
Что касается четвертого подъезда, то специалистам требуется провести дополнительное детальное обследование, на это время жильцов разместят в гостинице. Остальные квартиры в четвертом и пятом подъездах ранее были расселены, добавил мэр.
В СУСК по Саратовской области сообщили, что расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации по части 1 статьи 238 УК РФ. Следователи отметили, что в сентябре 2025 года в доме должны были провести противоаварийные работы, но из-за их ненадлежащего исполнения уже в октябре произошло частичное обрушение стены.
Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажку признали аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.
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