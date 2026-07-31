Нижегородский губернатор обсудил систему поддержки семей с Львовой-Беловой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель общероссийской организации "Фонд защиты детей" Мария Львова-Белова обсудили вопросы развития системы профилактики социального сиротства и внедрение новых практик поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин отметил, что благодаря выстраиванию работы в рамках "Единой модели помощи детям" в регионе в среднем на 30% сократилось число детей, которые размещаются в стационарных социальных учреждениях. Помимо перепрофилирования всей сети детских социальных учреждений, регион ведет работу по развитию кризисных центров.

По мнению главы региона, все решения и меры поддержки, которые уже действуют или еще только запускаются в Нижегородской области, помогают семьям принимать решение о рождении детей.

"Некоторые наши решения уже признаны передовыми практиками и рассматриваются для масштабирования. Например, с июля прошлого года уже более 19 тысяч нижегородских семей получили "Родительский основной доход" в форме ежемесячной "зарплаты родителя", единовременной выплаты или комбинации этих вариантов", - цитирует пресс-служба Никитина.

Губернатор отметил, что значительное число нижегородцев получают поддержку в рамках "Демографического меню" нацпроекта "Семья". Самое главное, как отмечает Никитин, что эта работа уже дает конкретный, измеримый результат.

"Так, в июне впервые в истории наблюдений Росстата суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил среднероссийский, а по темпам его роста регион стал лидером в стране. Это свидетельствует о том, что выбранный нами курс – правильный", – рассказал губернатор Нижегородской области.

Львова-Белова отметила, что нижегородские практики регулярно становятся примером для всей страны.

"То, что удается реализовать в Нижегородской области, становится для нас частью стратегии работы с другими субъектами. Когда я познакомилась с вашей практикой работы с подростками и "Хулиганодомом", появился федеральный подростковый центр, который занимается открытием подростковых пространств по всей стране", - приводятся в сообщении слова главы "Фонда защиты детей".

Она также отметила, что после того, как в Нижегородской области создали ресурсный центр "Дети в семье" и централизовали всю работу по профилактике социального сиротства, эта практика стала прообразом перерождения "Фонда защиты детей", который теперь будет работать по всей стране и оказывать адресную помощь семьям с детьми, повышать компетенции специалистов и формировать учреждения нового типа.

Львова-Белова подчеркнула, что Нижегородская область демонстрирует колоссальные успехи по устройству детей в семьи.

"По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область стала первой в нашем рейтинге регионов, поднявшись сразу на девять позиций. Такого прорыва не было ни у кого", – заявила она.

Глава фонда поделилась впечатлениями о посещении социальных учреждений региона. Она представила концепцию развития Городецкого детского дома по модели "семейного дома". Было подписано соглашение о том, что Городецкий детский дом станет одной из десяти инновационных площадок в стране, которые будут развиваться под кураторством федерального центра.

Еще одной темой дискуссии стало открытие в Нижегородской области отделения "Фонда защиты детей". Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям с инвалидностью, а также семьям, которым нужна поддержка.