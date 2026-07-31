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Областная сельскохозяйственная выставка прошла в Смоленске - РИА Новости, 31.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:39 31.07.2026
Областная сельскохозяйственная выставка прошла в Смоленске

Областная сельскохозяйственная выставка состоялась в Смоленске

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Смоленск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Областная агровыставка, которая состоялась в пятницу в Смоленске, подтвердила, что сельское хозяйство в регионе динамично развивается, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Она организована министерством сельского хозяйства и продовольствия Смоленщины и объединила производителей, переработчиков, поставщиков в сфере агропромышленного комплекса.
"Выставка прошла на двух площадках. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялся семинар для сельхозтоваропроизводителей, участники которого обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
А на площади Ленина, как уточнил губернатор, работала выставка-ярмарка, где были представлены экспозиции фермеров и кооперативов, фирм-производителей и поставщиков минеральных удобрений, а также была продемонстрирована сельскохозяйственная техника и оборудование.
По словам Анохина, жителям и гостям Смоленска презентовали продукцию местных производителей, предлагали познакомиться с изделиями народных ремесленников, пообщаться с фермерами и узнать о новых технологиях в аграрной сфере. Праздничную атмосферу создавала концертная программа с участием творческих коллективов области.
"В Смоленской области мы реализуем комплекс мер поддержки для сельхозпроизводителей. В рамках федерального проекта "Государство для людей" на поддержку смоленских аграриев в 2026 году предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей. Средства направлены на помощь малому агробизнесу, производство картофеля, овощей и зерновых культур. Дополнительно 624 миллиона рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий", — указал Анохин.
Среди доступных мер — возмещение части затрат на производство и реализацию продукции, стимулирующие субсидии на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта, поддержка племенного животноводства, субсидии на проведение культуртехнических и кадастровых работ, а также гранты для фермеров, включая участников и ветеранов СВО, и сельскохозяйственных кооперативов.
"В таком формате выставка состоялась впервые и показала свою востребованность. Мероприятие стало площадкой для делового общения, обмена опытом и демонстрации достижений. Такие мероприятия, безусловно, способствуют укреплению агропромышленного потенциала Смоленской области", — заключил Анохин.
 
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