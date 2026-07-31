Рейтинг@Mail.ru
Школьники с сентября начнут изучать экономику разных регионов России - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 31.07.2026
Школьники с сентября начнут изучать экономику разных регионов России

РИА Новости: школьники с сентября начнут изучать экономику регионов России

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября ученикам 6–11-х классов начнут рассказывать об экономике, востребованных профессиях и ведущих предприятиях их регионов в рамках курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты».
  • С 2026/27 учебного года региональный компонент в курсе «Россия — мои горизонты» станет обязательным и будет включать не менее восьми занятий.
  • Особое внимание в курсе будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Учеников 6–11-х классов с 1 сентября начнут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов в рамках школьного курса внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"С 2026/27 учебного года региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты" станет обязательным. В программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 миллионов учеников 6–11-х классов", - говорится в сообщении.
Перед началом досрочного ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах
Вчера, 15:20
Уточняется, что региональный компонент уже апробирован в школах 75 субъектов РФ. В 2025/26 учебном году проведены 280 тематических занятий.
Особое внимание в рамках курса "Россия – мои горизонты" будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.
"С 1 сентября на занятиях курса "Россия – мои горизонты" молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам - подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Курс внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты" внедрен для всех учеников 6–11-х классов с 2023 года. На занятиях дети знакомятся с достижениями России в разных областях и востребованными профессиями. К практическим мероприятиям привлечены более 14 тысяч работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.
Курс является частью единой модели профориентации "Билет в будущее". В рамках проекта для школьников также проводятся тематические часы, мастер-классы, встречи с экспертами разных отраслей и профильные мероприятия в детских лагерях.
Школьницы на занятиях по биологии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Минпросвещения обновит программы части предметов в 10-11-х классах
29 июля, 02:17
 
РоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала