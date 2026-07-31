Школьники с сентября начнут изучать экономику разных регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября ученикам 6–11-х классов начнут рассказывать об экономике, востребованных профессиях и ведущих предприятиях их регионов в рамках курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты».

С 2026/27 учебного года региональный компонент в курсе «Россия — мои горизонты» станет обязательным и будет включать не менее восьми занятий.

Особое внимание в курсе будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Учеников 6–11-х классов с 1 сентября начнут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов в рамках школьного курса внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 2026/27 учебного года региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты" станет обязательным. В программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ . Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 миллионов учеников 6–11-х классов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что региональный компонент уже апробирован в школах 75 субъектов РФ. В 2025/26 учебном году проведены 280 тематических занятий.

Особое внимание в рамках курса "Россия – мои горизонты" будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.

"С 1 сентября на занятиях курса "Россия – мои горизонты" молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам - подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова

Курс внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты" внедрен для всех учеников 6–11-х классов с 2023 года. На занятиях дети знакомятся с достижениями России в разных областях и востребованными профессиями. К практическим мероприятиям привлечены более 14 тысяч работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.