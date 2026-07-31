Wildberries обсудил с правительством меры поддержки предпринимателям

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries обсудил с кабмином РФ комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса.

Компания уже провела два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак, и почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса получили начисления.

Wildberries ввел для крупных партнеров повышенную скидку постоянного покупателя на их товар, кредитные каникулы в «WB банке» и планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Wildberries обсудил с кабмином РФ комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.

"Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен", - сообщила она.

Ким отметила, что пока система находится в разработке. В свою очередь компания провела уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, заверила Ким.

Глава Wildberries напомнила, что для более крупных партнеров компания ввела повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за счет маркетплейса, кредитные каникулы в "WB банке" и ряд иных мер поддержки.

"Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации", - добавила она.