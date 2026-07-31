Рейтинг@Mail.ru
Потоки мигрантов из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 31.07.2026
Потоки мигрантов из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС, заявили в ЕК

Еврокомиссар Бруннер: мигранты из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Еврокомиссии отрицают дальнейшее продвижение мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, в другие страны Евросоюза.
  • В отношении испанских анклавов Сеуты и Мелильи действуют особые правила Шенгена, и пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из этих территорий, по-прежнему действует.
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту, и глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать это предложение.
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В Еврокомиссии отрицают, что потоки мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, продвигаются в другие страны Евросоюза.
«
"Подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдается", - говорится в заявлении, опубликованном на странице еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера в соцсети X.
При этом ситуацию в Сеуте чиновник назвал неприемлемой. Как он напоминает, в отношении испанских анклавов Сеуты и Мелильи действуют особые правила шенгена.
"Пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи, по-прежнему действует", - отмечается в заявлении.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.
Почти 60 тысяч мигрантов проникли в испанскую Сеуту - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию
Вчера, 11:35
 
В миреСеутаМелильяИталияДжорджа МелониЕврокомиссияНаплыв мигрантов в ИспанииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала