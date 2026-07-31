Потоки мигрантов из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В Еврокомиссии отрицают, что потоки мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, продвигаются в другие страны Евросоюза.

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.