Потоки мигрантов из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС, заявили в ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Еврокомиссии отрицают дальнейшее продвижение мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, в другие страны Евросоюза.
- В отношении испанских анклавов Сеуты и Мелильи действуют особые правила Шенгена, и пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из этих территорий, по-прежнему действует.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту, и глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать это предложение.
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В Еврокомиссии отрицают, что потоки мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута, продвигаются в другие страны Евросоюза.
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"Подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдается", - говорится в заявлении, опубликованном на странице еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера в соцсети X.
"Пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи, по-прежнему действует", - отмечается в заявлении.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.