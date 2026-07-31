Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьницу в Карачаево-Черкесии удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в наличии видеокамеры в пуговице блузки.

Девушка через суд добилась права пересдать экзамен, доказав отсутствие как камеры, так и пуговиц на блузке.

Суд признал акт об удалении участницы экзамена с ЕГЭ по биологии незаконным.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Школьницу в Карачаево-Черкесии удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в наличии встроенной видеокамеры в пуговице, через суд девушка добилась права пересдать экзамен, доказав отсутствие как камеры, так и пуговиц на блузке, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

В суд обратился представитель несовершеннолетней девушки, следует из документов. По словам истца, школьницу незаконно удалили с экзамена из-за подозрений в наличии у нее видеоаппаратуры или иной техники. При этом какое-либо техническое средство у девушки не изымали, камеру никто из организаторов экзамена не наблюдал и не описывал, подчеркивал истец.

Из пояснительной записки членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) следовало, что у проверяющего появилось подозрение на наличие видеокамеры в третьей пуговице блузки девушки. В суде член ГЭК пояснил, "что он не уверен, была ли камера в пуговице, ему показались блики, и он решил, что там встроена камера".

Консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования составил административный протокол о правонарушении, указано в материалах. Из него следует, что ученица держала экзаменационные материалы вертикально, напротив груди, и по очереди перелистывала страницы. Кроме того, одна из пуговиц блузки отличалась от других, на нее сработал металлоискатель. В протоколе не указано, как было обнаружено предполагаемое средство связи, а запрещенный предмет не был конкретизирован.

На момент рассмотрения иска участница экзамена не была признана виновной в совершении какого-либо правонарушения, следует из документов.

Суд установил, что девушка по состоянию здоровья носит жесткий корсет с металлическими вставками, на них металлоискатель отреагировал еще при входе в здание, а в процессе изучения блузки оказалось, что пуговиц на ней нет вовсе – только металлические кнопки.