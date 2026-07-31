Ефимов: в Щербинке появится более 1,7 тысячи рабочих мест благодаря КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи рабочих мест появится в Щербинке благодаря проекту КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что в программу КРТ планируют вовлечь территорию рядом со станцией "Силикатная" второго Московского центрального диаметра. Ее площадь составляет 22,7 гектара. На двух участках всего возведут свыше 129 тысяч "квадратов" объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения.

"Вложения в проект оцениваются в 21,46 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации может составить 854,16 миллиона рублей. Всего на территории создадут свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.

Сам проект КРТ рассчитан на восемь лет, добавляется в пресс-релизе.