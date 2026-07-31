В ДР Конго число случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 3,5 тысячи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3,5 тысячи.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3,5 тысячи, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Зарегистрировано 3532 подтвержденных случая (заражения - ред.), включая 807 пациентов, которые находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 626 человек выздоровели, а 1556 - скончался. Уровень летальности составляет 44,1%", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.