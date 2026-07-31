Рейтинг@Mail.ru
В ДР Конго число случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 3,5 тысячи - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 31.07.2026
В ДР Конго число случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 3,5 тысячи

В ДР Конго выявили 3532 случая заражения лихорадкой Эбола

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereМедицинский работник в Буниа, ДР Конго
Медицинский работник в Буниа, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Медицинский работник в Буниа, ДР Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3,5 тысячи.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3,5 тысячи, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Зарегистрировано 3532 подтвержденных случая (заражения - ред.), включая 807 пациентов, которые находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 626 человек выздоровели, а 1556 - скончался. Уровень летальности составляет 44,1%", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Глава ВОЗ рассказал, сколько случаев Эболы может быть на самом деле
24 июля, 11:23
 
В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала