В Подмосковье завели дело после смертельного ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Ногинске грузовик сбил двух женщин-пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, они погибли.
- По факту ДТП в Ногинске возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, водитель грузовика задержан.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дело заведено по факту ДТП с грузовиком, где погибли две женщины-пешехода в подмосковном Ногинске, сообщает прокуратура Московской области.
В пресс-службе регионального главка МВД РФ в пятницу сообщали, что грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Ногинске, они погибли.
"По факту дорожной аварии следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что водитель грузового автомобиля задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.