В Подмосковье завели дело после смертельного ДТП с грузовиком

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дело заведено по факту ДТП с грузовиком, где погибли две женщины-пешехода в подмосковном Ногинске, сообщает прокуратура Московской области.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.