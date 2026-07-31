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В Подмосковье завели дело после смертельного ДТП с грузовиком - РИА Новости, 31.07.2026
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20:57 31.07.2026
В Подмосковье завели дело после смертельного ДТП с грузовиком

В Подмосковье завели дело после ДТП с грузовиком, где погибли две женщины

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Ногинске грузовик сбил двух женщин-пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, они погибли.
  • По факту ДТП в Ногинске возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, водитель грузовика задержан.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дело заведено по факту ДТП с грузовиком, где погибли две женщины-пешехода в подмосковном Ногинске, сообщает прокуратура Московской области.
В пресс-службе регионального главка МВД РФ в пятницу сообщали, что грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Ногинске, они погибли.
"По факту дорожной аварии следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что водитель грузового автомобиля задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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