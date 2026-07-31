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В Ивановской области автобус с футбольной командой попал в ДТП - РИА Новости, 31.07.2026
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19:32 31.07.2026
В Ивановской области автобус с футбольной командой попал в ДТП

В Ивановской области автобус с футбольной командой врезался в грузовик

© Фото : Прокуратура Ивановской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Прокуратура Ивановской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивановской области автобус с футбольной командой столкнулся со встречным грузовиком и съехал в кювет.
  • Авария произошла 31 июля 2026 года около 17:00 вблизи деревни Комарово в Заволжском районе.
  • В результате ДТП пострадал водитель автобуса, другим пострадавшим нет.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Автобус с футбольной командой врезался в грузовик, после чего съехал в кювет в Ивановской области, пострадал водитель автобуса, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительным данным, 31 июля 2026 года около 17.00 (совпадает с мск - ред.) вблизи деревни Комарово в Заволжском районе водитель автобуса, перевозивший футбольную команду, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем, после чего допустил съезд в кювет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Прокуратура Ивановской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Прокуратура Ивановской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
По данным прокуратуры, в результате аварии водителю автобуса на месте оказана медицинская помощь, других пострадавших нет.
"Прокуратура Заволжского района проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению требований… законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", - добавило ведомство.
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ПроисшествияЗаволжский районИвановская областьКомарово
 
 
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