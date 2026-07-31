В Ивановской области автобус с футбольной командой попал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области автобус с футбольной командой столкнулся со встречным грузовиком и съехал в кювет.
- Авария произошла 31 июля 2026 года около 17:00 вблизи деревни Комарово в Заволжском районе.
- В результате ДТП пострадал водитель автобуса, другим пострадавшим нет.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Автобус с футбольной командой врезался в грузовик, после чего съехал в кювет в Ивановской области, пострадал водитель автобуса, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительным данным, 31 июля 2026 года около 17.00 (совпадает с мск - ред.) вблизи деревни Комарово в Заволжском районе водитель автобуса, перевозивший футбольную команду, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем, после чего допустил съезд в кювет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Прокуратура Ивановской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области
По данным прокуратуры, в результате аварии водителю автобуса на месте оказана медицинская помощь, других пострадавших нет.
"Прокуратура Заволжского района проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению требований… законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", - добавило ведомство.