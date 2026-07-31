Грузовик, сбивший двух женщин на пешеходном переходе в Ногинске

Грузовик, сбивший двух женщин на пешеходном переходе в Ногинске

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли две женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковном Ногинске грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло примерно в 17:30 на улице Комсомольской, в результате две женщины погибли на месте.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Ногинске, они погибли, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что примерно в 17.30 у одного из домов на улице Комсомольской, произошло ДТП.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины, 1956 и 1957 годов рождения, погибли на месте", - говорится в сообщении.