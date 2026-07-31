Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли две женщины - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 31.07.2026 (обновлено: 19:15 31.07.2026)
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли две женщины

В подмосковном Ногинске в ДТП с грузовиком погибли две женщины

© Фото : Подмосковная полиция/MAXГрузовик, сбивший двух женщин на пешеходном переходе в Ногинске
Грузовик, сбивший двух женщин на пешеходном переходе в Ногинске - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Грузовик, сбивший двух женщин на пешеходном переходе в Ногинске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Ногинске грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
  • ДТП произошло примерно в 17:30 на улице Комсомольской, в результате две женщины погибли на месте.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Ногинске, они погибли, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 17.30 у одного из домов на улице Комсомольской, произошло ДТП.
"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины, 1956 и 1957 годов рождения, погибли на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Одного из пострадавших в ДТП на МКАД отвезли в больницу на вертолете
30 июля, 21:30
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ногинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала