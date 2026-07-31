В Ростовской области за сутки сбили 150 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области силами ПВО уничтожено и подавлено около 150 вражеских беспилотников.
- В Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
- Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силами ПВО в Ростовской области в течение суток уничтожено и подавлено около 150 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В течение последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения, уточнил глава региона. Слюсарь также отметил, что специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности.
В ночь на пятницу губернатор Ростовской области сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
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