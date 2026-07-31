Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сдался в плен после того, как получил голосовые инструкции от российского дрона с колонкой.

После сдачи в плен российские военнослужащие оказали Халковскому первую медицинскую помощь, напоили и накормили его.

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал РИА Новости, что переданные через колонку российского дрона голосовые инструкции помогли ему сдаться в плен после ранения.

"Прилетел дрон с колонкой и говорит: "Сдай оружие, выбрось оружие, отбрось". (Оператор дрона — ред.) посмотрел, что я все сделал по его инструкции, как дрон велел. И я пошел к русским", — сказал Халковский.

Как пояснил собеседник агентства, по нему нанес удар украинский дрон-камикадзе, так как из-за отсутствия воды его группа хотела отступить, он был ранен. По словам Халковского, после того, как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, напоили и накормили его.