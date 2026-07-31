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Российский дрон передал инструкции раненому солдату ВСУ, как сдаться в плен - РИА Новости, 31.07.2026
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08:12 31.07.2026
Российский дрон передал инструкции раненому солдату ВСУ, как сдаться в плен

Российский дрон с колонкой передал инструкции солдату ВСУ, как сдаться в плен

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сдался в плен после того, как получил голосовые инструкции от российского дрона с колонкой.
  • После сдачи в плен российские военнослужащие оказали Халковскому первую медицинскую помощь, напоили и накормили его.
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал РИА Новости, что переданные через колонку российского дрона голосовые инструкции помогли ему сдаться в плен после ранения.
"Прилетел дрон с колонкой и говорит: "Сдай оружие, выбрось оружие, отбрось". (Оператор дрона — ред.) посмотрел, что я все сделал по его инструкции, как дрон велел. И я пошел к русским", — сказал Халковский.
Как пояснил собеседник агентства, по нему нанес удар украинский дрон-камикадзе, так как из-за отсутствия воды его группа хотела отступить, он был ранен. По словам Халковского, после того, как он сдался в плен, российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, напоили и накормили его.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сложившим оружие и сдавшимся в плен украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
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