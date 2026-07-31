В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранен мирный житель.
- Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В Климовском районе вражеский беспилотник атаковал жилой дом. В результате взрыва осколочные ранения получил местный житель… Дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук добавил, что пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь.
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