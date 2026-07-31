При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гуково Ростовской области поврежден жилой многоквартирный дом при атаке БПЛА, произошло разрушение межэтажных перекрытий.
- Два человека пострадали в результате ночной атаки, жители эвакуированы в пункт временного размещения.
- В Батайске повреждены частные дома и здание магазина из-за падения обломков БПЛА, а в Ростове произошло возгорание лесопосадки, которое было полностью ликвидировано.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Гуково Ростовской области, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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"Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет и возгораний нет.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться", - добавил Слюсарь.
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