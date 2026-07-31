При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гуково Ростовской области поврежден жилой многоквартирный дом при атаке БПЛА, произошло разрушение межэтажных перекрытий.

Два человека пострадали в результате ночной атаки, жители эвакуированы в пункт временного размещения.

В Батайске повреждены частные дома и здание магазина из-за падения обломков БПЛА, а в Ростове произошло возгорание лесопосадки, которое было полностью ликвидировано.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Гуково Ростовской области, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Слюсарь в ночь на пятницу сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.

"Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь", - написал Слюсарь в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет и возгораний нет.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.