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При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом - РИА Новости, 31.07.2026
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02:36 31.07.2026
При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом

При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом, жителей эвакуировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гуково Ростовской области поврежден жилой многоквартирный дом при атаке БПЛА, произошло разрушение межэтажных перекрытий.
  • Два человека пострадали в результате ночной атаки, жители эвакуированы в пункт временного размещения.
  • В Батайске повреждены частные дома и здание магазина из-за падения обломков БПЛА, а в Ростове произошло возгорание лесопосадки, которое было полностью ликвидировано.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Гуково Ростовской области, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Слюсарь в ночь на пятницу сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
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"Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет и возгораний нет.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться", - добавил Слюсарь.
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