С Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебные приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей.
- 27 июля было возбуждено новое исполнительное производство о взыскании с Долиной еще одного штрафа ГИБДД в 750 рублей, который она погасила к 31 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной еще один штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на материалы приставов сообщало, что 22 июля на Долину завели исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей. Позднее певица погасила этот штраф, но 27 июля на нее завели новое исполнительное производство о взыскании еще одного штрафа ГИБДД в 750 рублей.
По данным на 31 июля, Долина погасила и второй штраф, за ней не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.