Один из мошенников, обманувших Долину, ушел на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска Долиной к мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей.

Дмитрий Леонтьев, один из осужденных по делу, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции, поэтому из числа ответчиков он исключен.

Рассмотрение иска было отложено до 21 августа из-за того, что не всех ответчиков удалось известить о процессе.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной подписал контракт и отправился в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе заседания, Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции, а потому из числа ответчиков он исключен.

"Суд постановил… выделить исковые требования в отдельное производство… производство по гражданскому делу в отношении Леонтьева приостановить… рассмотрение иска к Каменецкому, Цырюльниковой, Основе продолжить в том же составе", - огласил решение судья.

Представители Долиной не возражали против такого решения и сами заявили соответствующее ходатайство о выделении исковых требований к Леонтьеву в отдельное производство.

После рассмотрение иска было отложено до 21 августа, так как не всех ответчиков удалось известить о процессе из-за их нахождения в местах лишения свободы.

Иск певицы поступил в Лефортовский суд 8 июня. Решением Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей.