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Один из мошенников, обманувших Долину, ушел на СВО - РИА Новости, 31.07.2026
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10:41 31.07.2026
Один из мошенников, обманувших Долину, ушел на СВО

Один из обманувших Долину мошенников подписал контракт и отправился в зону СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска Долиной к мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей.
  • Дмитрий Леонтьев, один из осужденных по делу, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции, поэтому из числа ответчиков он исключен.
  • Рассмотрение иска было отложено до 21 августа из-за того, что не всех ответчиков удалось известить о процессе.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной подписал контракт и отправился в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе заседания, Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции, а потому из числа ответчиков он исключен.
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"Суд постановил… выделить исковые требования в отдельное производство… производство по гражданскому делу в отношении Леонтьева приостановить… рассмотрение иска к Каменецкому, Цырюльниковой, Основе продолжить в том же составе", - огласил решение судья.
Представители Долиной не возражали против такого решения и сами заявили соответствующее ходатайство о выделении исковых требований к Леонтьеву в отдельное производство.
После рассмотрение иска было отложено до 21 августа, так как не всех ответчиков удалось известить о процессе из-за их нахождения в местах лишения свободы.
Иск певицы поступил в Лефортовский суд 8 июня. Решением Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей.
Как было установлено областным судом, мошенники похитили у певицы более 175 миллионов рублей. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Следствие оценило общий ущерб в 317 миллионов рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.
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