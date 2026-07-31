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DNS перераспределила доставку по Владивостоку из-за пожара на складе - РИА Новости, 31.07.2026
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08:52 31.07.2026
DNS перераспределила доставку по Владивостоку из-за пожара на складе

В DNS предупредили о задержках при доставке товаров по Владивостоку из-за пожара

© МЧС по Приморскому краюТушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МЧС по Приморскому краю
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе DNS во Владивостоке произошел крупный пожар, площадь которого составила 5 тысяч квадратных метров.
  • Компания перераспределила доставку товаров между складами и предупредила о возможных задержках, выдачу заказов перенесли в магазин на улице Некрасовской, 59.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Компания DNS перераспределила доставку товаров по Владивостоку из-за крупного пожара на складе, предупредила о возможных задержках.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов".
"Во Владивостоке в пятницу, 31 июля, в здании склада на улице Днепровской, 104 произошло возгорание. Доставка товаров перераспределена между складами. Первая доставка поедет к покупателю в субботу, 1 августа. Обращаем внимание, что возможны задержки доставки заказов, но мы делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки", - указано на сайте компании.
В сообщении уточняется, что выдача заказов перенесена из точки, где случился пожар, в магазин на улице Некрасовской, 59. Как только заказ будет собран, клиенты получат уведомление.
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