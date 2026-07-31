DNS перераспределила доставку по Владивостоку из-за пожара на складе

"Во Владивостоке в пятницу, 31 июля, в здании склада на улице Днепровской, 104 произошло возгорание. Доставка товаров перераспределена между складами. Первая доставка поедет к покупателю в субботу, 1 августа. Обращаем внимание, что возможны задержки доставки заказов, но мы делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки", - указано на сайте компании.