Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть пострадавшие

В ДНР восемь человек пострадали при атаке БПЛА на автобус

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково
Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили в Минздраве ДНР.
  • Инцидент произошел в 4:45, транспортное средство направлялось из Краснодара в Донецк.
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.
"Один человек находится в тяжелом состоянии, трое — средней степени, четверо — (лечатся. — Прим. ред.) амбулаторно", — говорится в заявлении.
По словам первого замглавы администрации Амвросиевского округа Бориса Будко, ЧП произошло в 4:45. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк.
СК России возбудил уголовное дело о теракте.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала