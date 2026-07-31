Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили в Минздраве ДНР.
- Инцидент произошел в 4:45, транспортное средство направлялось из Краснодара в Донецк.
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.
"Один человек находится в тяжелом состоянии, трое — средней степени, четверо — (лечатся. — Прим. ред.) амбулаторно", — говорится в заявлении.
По словам первого замглавы администрации Амвросиевского округа Бориса Будко, ЧП произошло в 4:45. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк.
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В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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