Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково

Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково

© Фото : соцсети Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар — Донецк в районе Кутейниково

Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили в Минздраве ДНР.

Инцидент произошел в 4:45, транспортное средство направлялось из Краснодара в Донецк.

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Кутейниково, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.

"Один человек находится в тяжелом состоянии, трое — средней степени, четверо — (лечатся. — Прим. ред.) амбулаторно", — говорится в заявлении.

По словам первого замглавы администрации Амвросиевского округа Бориса Будко, ЧП произошло в 4:45. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк.

СК России возбудил уголовное дело о теракте.