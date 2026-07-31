Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли до 340 военных и 100 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 340 военных и 100 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
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