Врач объяснила, почему сон на диване вреден для спины

Краткий пересказ от РИА ИИ Рефлексотерапевт Маргарита Павлова утверждает, что диваны не предназначены для сна, так как на них позвоночник теряет физиологическую поддержку, а мышцы не могут полностью расслабиться.

Сон на диване может привести к скованности в шее, болям в пояснице и напряжению в мышцах спины или плечевого пояса, что повышает риск обострения заболеваний позвоночника.

Врач рекомендует людям с проблемами позвоночника и детям внимательнее относиться к качеству спального места и не использовать диван в качестве постоянной замены полноценной кровати.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Диваны не предназначены для сна, так как на них позвоночник теряет физиологическую поддержку, а мышцы не могут полностью расслабиться, рассказала рефлексотерапевт "СМ-Клиника" Маргарита Павлова.

"Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно", - пишет интернет-издание "Газета.ru" , ссылаясь на ее слова.

Отмечается, что после сна на диване человек может ощущать скованность в шее, боли в пояснице, напряжение в мышцах спины или плечевого пояса, а из-за этого, в свою очередь, повышается риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника, появления хронической боли и нарушения осанки.

"При этом важно понимать, что у взрослого человека диван не способен сам по себе вызвать сколиоз, однако он вполне может способствовать развитию функциональных нарушений и усилению существующих проблем", - также сообщает "Газета.ru" со ссылкой на слова врача.

Как отметила эксперт, людям с остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами, хронической болью в спине, а также детям и подросткам, у которых опорно-двигательный аппарат еще продолжает формироваться, нужно внимательнее относиться к качеству спального места.

Однако, если возможности заменить диван нет, стоит обратить внимание на его состояние: поверхность должна быть максимально ровной, без выраженных перепадов высоты и продавленных участков.