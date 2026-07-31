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Врач объяснила, почему сон на диване вреден для спины - РИА Новости, 31.07.2026
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14:18 31.07.2026
Врач объяснила, почему сон на диване вреден для спины

Рефлексотерапевт Павлова: на диване позвоночник теряет физиологическую поддержку

© http://www.samina.com/Спящая женщина
Спящая женщина - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© http://www.samina.com/
Спящая женщина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рефлексотерапевт Маргарита Павлова утверждает, что диваны не предназначены для сна, так как на них позвоночник теряет физиологическую поддержку, а мышцы не могут полностью расслабиться.
  • Сон на диване может привести к скованности в шее, болям в пояснице и напряжению в мышцах спины или плечевого пояса, что повышает риск обострения заболеваний позвоночника.
  • Врач рекомендует людям с проблемами позвоночника и детям внимательнее относиться к качеству спального места и не использовать диван в качестве постоянной замены полноценной кровати.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Диваны не предназначены для сна, так как на них позвоночник теряет физиологическую поддержку, а мышцы не могут полностью расслабиться, рассказала рефлексотерапевт "СМ-Клиника" Маргарита Павлова.
"Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно", - пишет интернет-издание "Газета.ru", ссылаясь на ее слова.
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Отмечается, что после сна на диване человек может ощущать скованность в шее, боли в пояснице, напряжение в мышцах спины или плечевого пояса, а из-за этого, в свою очередь, повышается риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника, появления хронической боли и нарушения осанки.
"При этом важно понимать, что у взрослого человека диван не способен сам по себе вызвать сколиоз, однако он вполне может способствовать развитию функциональных нарушений и усилению существующих проблем", - также сообщает "Газета.ru" со ссылкой на слова врача.
Как отметила эксперт, людям с остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами, хронической болью в спине, а также детям и подросткам, у которых опорно-двигательный аппарат еще продолжает формироваться, нужно внимательнее относиться к качеству спального места.
Однако, если возможности заменить диван нет, стоит обратить внимание на его состояние: поверхность должна быть максимально ровной, без выраженных перепадов высоты и продавленных участков.
"Эпизодический сон на диване здоровому человеку, как правило, не навредит. Однако использовать его в качестве постоянной замены полноценной кровати не стоит. Для здоровья позвоночника важно, чтобы во время сна тело находилось в правильном положении, а мышцы и связки могли полноценно восстановиться", - заключила врач.
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