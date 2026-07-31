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Москвичей призвали не оставлять детей и животных в жару в салоне автомобиля - РИА Новости, 31.07.2026
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12:40 31.07.2026
Москвичей призвали не оставлять детей и животных в жару в салоне автомобиля

Дептранс призвал москвичей не оставлять детей и животных в жару в автомобиле

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в выходные ожидается повышение температуры до +31 градуса.
  • Департамент транспорта рекомендует проветривать салон перед поездкой, не оставлять детей и животных в автомобиле, по возможности парковать машину в тени.
  • Ведомство призывает не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, а также следить за самочувствием в жару.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Водителям не стоит оставлять детей и животных в салоне автомобиля в жару, которая ожидается на выходных, следует проветривать салон перед поездкой, парковать машину в тени, сообщает столичный департамент транспорта.
"По прогнозам синоптиков, в Москве в выходные температура поднимется до плюс 31 градуса... Проветривайте салон перед поездкой, не оставляйте детей и животных в салоне - это опасно для здоровья. Даже на несколько минут", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также в дептрансе призвали водителей по возможности парковать автомобиль в тени и не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под прямыми солнечными лучами.
"Помните: в жару снижается концентрация внимания, а реакция замедляется. Следите за самочувствием, пейте больше воды и отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей", - отмечается в сообщении.
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