Москвичей призвали не оставлять детей и животных в жару в салоне автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в выходные ожидается повышение температуры до +31 градуса.

Департамент транспорта рекомендует проветривать салон перед поездкой, не оставлять детей и животных в автомобиле, по возможности парковать машину в тени.

Ведомство призывает не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, а также следить за самочувствием в жару.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Водителям не стоит оставлять детей и животных в салоне автомобиля в жару, которая ожидается на выходных, следует проветривать салон перед поездкой, парковать машину в тени, сообщает столичный департамент транспорта.

"По прогнозам синоптиков, в Москве в выходные температура поднимется до плюс 31 градуса... Проветривайте салон перед поездкой, не оставляйте детей и животных в салоне - это опасно для здоровья. Даже на несколько минут", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Также в дептрансе призвали водителей по возможности парковать автомобиль в тени и не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под прямыми солнечными лучами.