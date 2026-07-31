Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк отметил рост переводов в страны ближнего зарубежья среди клиентов - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 31.07.2026
Т-Банк отметил рост переводов в страны ближнего зарубежья среди клиентов

Выросло количество переводов клиентов Т-Банка в страны ближнего зарубежья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПеревод средств через мобильное приложение
Перевод средств через мобильное приложение - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Перевод средств через мобильное приложение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество переводов в страны ближнего зарубежья, которые совершали клиенты Т-Банка, выросло, сообщают "Ведомости" со ссылкой на кредитную организацию.
Клиенты за период с 23 по 30 июля стали на 15% чаще совершать трансграничные переводы из России в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Грузию по сравнению с периодом с 16 по 23 июля. Самый высокий рост зафиксирован по переводам в Грузию – их объем в денежном выражении увеличился на 64%. Переводы в Белоруссию выросли на 24%, в Армению – на 14%.
В банке отметили, что 90% клиентов, совершивших переводы, – это российские резиденты. Цели, на которые переводят деньги, – инвестиции, туризм и поддержка близких в зарубежных странах.
Юани - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Т-Банк: в 2,5 раза больше клиентов пользуются сервисом переводов в Китай
22 июля, 15:06
 
БизнесБанкиТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)ДеньгиФинансы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала