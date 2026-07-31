Т-Банк отметил рост переводов в страны ближнего зарубежья среди клиентов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество переводов в страны ближнего зарубежья, которые совершали клиенты Т-Банка, выросло, сообщают "Ведомости" со ссылкой на кредитную организацию.
Клиенты за период с 23 по 30 июля стали на 15% чаще совершать трансграничные переводы из России в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Грузию по сравнению с периодом с 16 по 23 июля. Самый высокий рост зафиксирован по переводам в Грузию – их объем в денежном выражении увеличился на 64%. Переводы в Белоруссию выросли на 24%, в Армению – на 14%.
В банке отметили, что 90% клиентов, совершивших переводы, – это российские резиденты. Цели, на которые переводят деньги, – инвестиции, туризм и поддержка близких в зарубежных странах.