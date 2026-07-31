Рейтинг@Mail.ru
СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 31.07.2026 (обновлено: 15:40 31.07.2026)
СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на рейсовый автобус "Краснодар – Донецк" в районе Кутейниково
Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус Краснодар – Донецк в районе Кутейниково - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус "Краснодар – Донецк" в районе Кутейниково
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ атаковал автобус "Краснодар — Донецк" в Кутейниково в ДНР, восемь человек пострадали.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР.
  • Российские правоохранители ведут работу по сбору доказательств и дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к атаке.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее первый замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Борис Будко и региональный минздрав сообщили РИА Новости, что БПЛА ВСУ атаковал автобус "Краснодар - Донецк" в Кутейниково в ДНР, восемь человек пострадали.
«
"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки Вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 июля в Амвросиевском муниципальном округе ВСУ атаковали с помощью дрона рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Краснодар - Донецк". Подчеркивается, что в результате преступления есть пострадавшие, им оказывается медпомощь. По данным минздрава республики, один человек находится в тяжелом состоянии, три человека - в состоянии средней степени тяжести, четыре человека лечатся амбулаторно.
В настоящее время следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Российские правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Все увидите сами в прямом эфире: Путин озвучил итоговый план СВО
28 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала