СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки Вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 июля в Амвросиевском муниципальном округе ВСУ атаковали с помощью дрона рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Краснодар - Донецк". Подчеркивается, что в результате преступления есть пострадавшие, им оказывается медпомощь. По данным минздрава республики, один человек находится в тяжелом состоянии, три человека - в состоянии средней степени тяжести, четыре человека лечатся амбулаторно.