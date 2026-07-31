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Биолог перечислила овощи, фрукты и ягоды, нормализующие давление - РИА Новости, 31.07.2026
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16:03 31.07.2026
Биолог перечислила овощи, фрукты и ягоды, нормализующие давление

Биолог Лялина: чеснок, бананы, рябина и шпинат помогают держать давление в норме

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Некоторые овощи, фрукты и ягоды, например, чеснок, бананы, рябина помогают держать давление в норме, лето - подходящее время, чтобы включить их в рацион, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
"Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов)", - рассказала Лялина "Ленте.ру".
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Также не стоит забывать про авокадо, где помимо калия есть полезные вещества, например, авокаден, пояснила она. Схожим эффектом обладают папайя и кокос — в них содержится до 600 миллиграммов калия, добавила биолог.
По словам специалиста, ягоды также полезны для давления.
"Хорошо зарекомендовали себя и другие дары природы: боярышник, черноплодная рябина, жимолость и калина. Боярышник можно использовать в виде отвара", — отметила она.
Среди овощей биолог особенно подчеркнула пользу чеснока и лука, а также запеченного картофеля в кожуре, листовых салатов и тыквы.
"Важно помнить, что питание — это только часть контроля давления. Чтобы поддерживать его в норме, стоит следить за количеством соли в рационе... и держать вес под контролем", — заключила Лялина.
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