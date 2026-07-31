Биолог перечислила овощи, фрукты и ягоды, нормализующие давление

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Некоторые овощи, фрукты и ягоды, например, чеснок, бананы, рябина помогают держать давление в норме, лето - подходящее время, чтобы включить их в рацион, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

"Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов)", - рассказала Лялина "Ленте.ру"

Также не стоит забывать про авокадо, где помимо калия есть полезные вещества, например, авокаден, пояснила она. Схожим эффектом обладают папайя и кокос — в них содержится до 600 миллиграммов калия, добавила биолог.

По словам специалиста, ягоды также полезны для давления.

"Хорошо зарекомендовали себя и другие дары природы: боярышник, черноплодная рябина, жимолость и калина. Боярышник можно использовать в виде отвара", — отметила она.

Среди овощей биолог особенно подчеркнула пользу чеснока и лука, а также запеченного картофеля в кожуре, листовых салатов и тыквы.