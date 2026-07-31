В КЧР задержали мужчину, обвиняемого в обстреле автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ В Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, обвиняемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.

Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск.

Силовики обнаружили предполагаемые орудия преступления: ручной пулемет с магазином и двумя патронами, обрез гладкоствольного ружья с двумя патронами и автомобиль ВАЗ-21099, из которого, предположительно, велась стрельба.

НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, обвиняемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения; сообщников задержанного объявили в розыск, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, ночью 28 июля 2026 года трое фигурантов, двигаясь на автомашине по улице Богатырева города Усть-Джегуты , на фоне ранее возникшего конфликта из огнестрельного автоматического оружия произвели несколько прицельных выстрелов в двигавшуюся автомашину, в которой находились трое местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате один из мужчин скончался, двое пострадавших госпитализированы, им оказана необходимая помощь, стрелявшие скрылись с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"В результате совместной работы следователей управления и оперативных сотрудников МВД по КЧР один из фигурантов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск", - уточнили в ведомстве.

В региональном МВД добавили, что силовики обнаружили в пойме реки предполагаемые орудия преступления: ручной пулемет с магазином и двумя патронами и обрез гладкоствольного ружья с двумя патронами. Кроме того, найден автомобиль ВАЗ-21099, из которого, предположительно, велась стрельба.