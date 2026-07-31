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В КЧР задержали мужчину, обвиняемого в обстреле автомобиля - РИА Новости, 31.07.2026
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22:26 31.07.2026
В КЧР задержали мужчину, обвиняемого в обстреле автомобиля

В КЧР задержали обвиняемого в обстреле автомобиля мужчину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, обвиняемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.
  • Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск.
  • Силовики обнаружили предполагаемые орудия преступления: ручной пулемет с магазином и двумя патронами, обрез гладкоствольного ружья с двумя патронами и автомобиль ВАЗ-21099, из которого, предположительно, велась стрельба.
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, обвиняемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения; сообщников задержанного объявили в розыск, сообщили в СУ СК РФ по региону.
"По данным следствия, ночью 28 июля 2026 года трое фигурантов, двигаясь на автомашине по улице Богатырева города Усть-Джегуты, на фоне ранее возникшего конфликта из огнестрельного автоматического оружия произвели несколько прицельных выстрелов в двигавшуюся автомашину, в которой находились трое местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате один из мужчин скончался, двое пострадавших госпитализированы, им оказана необходимая помощь, стрелявшие скрылись с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".
"В результате совместной работы следователей управления и оперативных сотрудников МВД по КЧР один из фигурантов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск", - уточнили в ведомстве.
В региональном МВД добавили, что силовики обнаружили в пойме реки предполагаемые орудия преступления: ручной пулемет с магазином и двумя патронами и обрез гладкоствольного ружья с двумя патронами. Кроме того, найден автомобиль ВАЗ-21099, из которого, предположительно, велась стрельба.
По информации министерства, разыскиваемые по подозрению в совершении преступления - два жителя Усть-Джегуты 2000 и 2003 годов рождения.
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