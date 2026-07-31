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В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка - РИА Новости, 31.07.2026
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20:14 31.07.2026
В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка

В Калининграде наградили спасшую выпавшего из окна ребенка женщину

© Фото : Калининградский Следком/MAXНаграждение Галины Долгалевой
Награждение Галины Долгалевой - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Калининградский Следком/MAX
Награждение Галины Долгалевой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Галина Долгалева спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, рискуя своей жизнью.
  • Ее наградили благодарностью руководителя управления и памятным подарком.
КАЛИНИНГРАД, 31 июл – РИА Новости. Галину Долгалеву, которая поймала и спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, наградили за мужество памятным подарком, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В пятницу состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации и 15-летию со дня образования СК РФ.
"Глубоко символичным моментом стало чествование Галины Михайловны Долгалевой. 30 июня она, рискуя жизнью, приняла на себя падающего с четвертого этажа двухлетнего ребенка. Малыш выжил, а сама Галина Михайловна получила травмы. За мужество и самоотверженность ей вручены благодарность руководителя управления и памятный подарок", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Седьмого июля главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 17-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в 1 миллион рублей получит женщина, которая спасла выпавшего из окна в Калининграде ребенка. Как призналась тогда в беседе с РИА Новости Долгалева, она не ожидала, что получит премию, а ребенка бросилась спасать инстинктивно.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, получил премию имени Кеосаяна
23 февраля, 21:34
 
ПроисшествияКалининградРоссияМаргарита СимоньянТигран КеосаянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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