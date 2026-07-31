В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Галина Долгалева спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, рискуя своей жизнью.
- Ее наградили благодарностью руководителя управления и памятным подарком.
КАЛИНИНГРАД, 31 июл – РИА Новости. Галину Долгалеву, которая поймала и спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, наградили за мужество памятным подарком, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
"Глубоко символичным моментом стало чествование Галины Михайловны Долгалевой. 30 июня она, рискуя жизнью, приняла на себя падающего с четвертого этажа двухлетнего ребенка. Малыш выжил, а сама Галина Михайловна получила травмы. За мужество и самоотверженность ей вручены благодарность руководителя управления и памятный подарок", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Седьмого июля главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 17-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в 1 миллион рублей получит женщина, которая спасла выпавшего из окна в Калининграде ребенка. Как призналась тогда в беседе с РИА Новости Долгалева, она не ожидала, что получит премию, а ребенка бросилась спасать инстинктивно.
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, получил премию имени Кеосаяна
23 февраля, 21:34