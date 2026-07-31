В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка

КАЛИНИНГРАД, 31 июл – РИА Новости. Галину Долгалеву, которая поймала и спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, наградили за мужество памятным подарком, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Седьмого июля главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 17-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в 1 миллион рублей получит женщина, которая спасла выпавшего из окна в Калининграде ребенка. Как призналась тогда в беседе с РИА Новости Долгалева, она не ожидала, что получит премию, а ребенка бросилась спасать инстинктивно.