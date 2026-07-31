В Хабаровске проверят обстоятельства смерти мужчины во время задержания

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка, житель Хабаровска попытался скрыться и активно сопротивлялся при задержании.

В отношении нарушителя была применена физическая сила и спецсредства, вскоре после этого он скончался на месте задержания.

Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников правоохранительных органов и дана оценка соразмерности применения силы при задержании.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

СК установили, что в пятницу сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от правоохранителей, а при задержании активно сопротивлялся. Из-за этого к нему применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он скончался на месте задержания.

"Причина смерти нарушителя будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, а также дана оценка соразмерности применения силы при задержании", - говорится в сообщении регионального СУСК России.