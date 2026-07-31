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В Хабаровске проверят обстоятельства смерти мужчины во время задержания - РИА Новости, 31.07.2026
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19:43 31.07.2026 (обновлено: 19:46 31.07.2026)
В Хабаровске проверят обстоятельства смерти мужчины во время задержания

СК проверит обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка, житель Хабаровска попытался скрыться и активно сопротивлялся при задержании.
  • В отношении нарушителя была применена физическая сила и спецсредства, вскоре после этого он скончался на месте задержания.
  • Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников правоохранительных органов и дана оценка соразмерности применения силы при задержании.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В СК установили, что в пятницу сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от правоохранителей, а при задержании активно сопротивлялся. Из-за этого к нему применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он скончался на месте задержания.
"Причина смерти нарушителя будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, а также дана оценка соразмерности применения силы при задержании", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
Местные СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что мужчина бегал по улице с топором и бросался на людей.
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