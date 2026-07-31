Умер актер из фильма "Судьба барабанщика" Ясинский

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Актер Сергей Ясинский, сыгравший в фильме "Судьба барабанщика", умер в возрасте 83 лет, сообщил его сын Николай.

Причина и обстоятельства смерти артиста не указаны.

Ясинский родился 19 июня 1943 года. Будучи школьником, он сыграл главную роль в фильме 1955 года "Судьба барабанщика" режиссера Виктора Эйсымонта по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.